سخنگوی سپاه:

رژیم‌صهیونی شدیداً خسارات دفاع‌مقدس‌۱۲ روزه را سانسور می‌کند

سخنگوی سپاه تغییر معادله جنگ ۱۲ روزه را نتیجه مستقیم «عملیات گسترده موشکی» ایران دانست و گفت: سانسور گسترده و تحریف اطلاعات توسط مقامات رژیم صهیونیستی را شاهد هستیم.

به گزارش ایلنا، مراسم نخستین اکران عمومی مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» با حضور سردار «علی‌محمد نائینی» سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «حمیدرضا مقدم‌فر» مشاور فرمانده کل سپاه و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد.

سردار نائینی در این مراسم با تشریح ابعاد جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: در این نبرد، مراکز مهم و راهبردی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت و همین موضوع باعث شد که ادبیات مقامات این رژیم از تهدید به براندازی و تجزیه ایران به‌طور کامل تغییر کند.

سخنگوی سپاه با اشاره به تداوم حملات موشکی ایران در روز‌های ابتدایی درگیری افزود: رژیمی که تصور نمی‌کرد ما بتوانیم حملات پیوسته و ممتد انجام دهیم، در روز‌های سوم و چهارم جنگ به‌طور کامل از ادعا‌های قبلی خود عقب نشست.

وی تأکید کرد: در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها، ایران پاسخی شکننده و در سطحی بسیار بالاتر ارائه داد و پالایشگاه فعال این رژیم صهیونی (پالایشگاه بازان) هدف قرار گرفت. مقامات رژیم اعلام کردند که این پالایشگاه حداقل تا سه تا چهار ماه آینده امکان بازیابی نخواهد داشت.

سردار نائینی تغییر معادله جنگ را نتیجه مستقیم «عملیات گسترده موشکی» ایران دانست و با اشاره به تولید مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» در روایت جنگ ۱۲ روزه گفت: این نخستین اثر عبری‌زبان است و باید از عوامل آن تقدیر کرد؛ همچنین امیدواریم که آثار متنوع، خلاقانه و چندزبانه بیشتری تولید شود.

وی افزود: ساکنان سرزمین‌های اشغالی در حصار شدید امنیتی و تحت سانسور گسترده رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم طی دو سال گذشته بیشترین و مؤثرترین خبرنگاران را هدف قرار داده است.

سخنگوی سپاه با اشاره به چهار گویش رایج در این مناطق تأکید کرد: تولید محتوا به زبان‌های مختلف ضروری است و تولید آثار به زبان عبری، بدون تردید هدف روشنگرانه دارد.

