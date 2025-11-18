ابراز همدردی بقایی با خانوادههای جانباختگان هندی در عربستان
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با خانوادههای جانباختگان هندی در حادثه تصادف در عربستان ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از در پی جان باختن تعدادی از عمرهگزاران هندی از شهر حیدرآباد در جریان تصادف اتوبوس حامل آنها در نزدیکی شهر مدینه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تسلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه با مردم و دولت هند ابراز همدردی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه از خداوند بزرگ برای جانباختگان رحمت و غفران الهی و برای مجروحان حادثه سلامتی مسئلت کرد.