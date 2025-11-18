به گزارش ایلنا به نقل از در پی جان باختن تعدادی از عمره‌گزاران هندی از شهر حیدرآباد در جریان تصادف اتوبوس حامل آنها در نزدیکی شهر مدینه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان حادثه با مردم و دولت هند ابراز همدردی کرد.