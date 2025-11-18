وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور و نقش‌آفرینی موثر در سازمان‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: راهبرد ارتقاءجایگاه جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه‌های منطقه‌ای از دو دهه قبل آغاز شده است. عضویت در اتحادیه اوراسیا نیز برای ما اهمیت زیادی دارد چون کشورهای اوراسیا در حوزه تمدنی ما بوده و اشتراکات فرهنگی و تمدنی زیادی با آنها داریم.

دکتر عارف با اشاره به اینکه توسعه روابط چندجانبه با اتحادیه‌های منطقه‌ای امروز یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشورمان است، ادامه داد: ما در عرصه روابط خارجی باید انواع دیپلماسی را به کار بگیریم البته به دلیل وجود اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی با کشورهای اوراسیا، دیپلماسی فرهنگی می‌تواند به ما برای ارتقایء روابط با این کشورها کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستیابی به روابط راهبردی با کشورهای منطقه از جمله روسیه از اواخر دهه ۷۰ جزو اولویت‌های کشور بوده است، تصریح کرد: روسیه توان و ظرفیت بالایی دارد و همکاری با این کشور در چارچوب منافع مشترک دنبال شد و اکنون توافق جامع مشترک راهبردی ایران و روسیه حاصل شده است.

دکتر عارف همچنین تاکید کرد: همکاری ایران و روسیه در چارچوب منافع ملی، امنیت ملی و شرایط منطقه‌ای انجام می‌شود.همکاری‌ ایران و روسیه بر اساس منافع دو طرف دنبال می‌شود. اصولاً ایران نگاه همکاری راهبردی با همسایگان خود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس نظرسنجی‌هایی که در روسیه انجام شده است، ایران‌هراسی تاثیری در افکار عمومی مردم این کشور نداشته است. ما هم باید برای مردم خود تبیین کنیم که با روسیه مرز و منافع مشترک داریم و به دنبال تامین منافع متقابل هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع روسیه و حمایت این کشور از ایران در موضوع فعال کردن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی، گفت: مواضع روسیه در این زمینه برای ما مهم بود. ما امروز روابط سیاسی و راهبردی خوبی با روسیه داریم البته باید در زمینه‌های مختلف از جمله فناوری‌های پیشرفته، توسعه تجارت و بازرگانی و تعاملات گردشگری، علمی و فرهنگی روابط خود را با این کشور ارتقاء دهیم.

در ابتدای این دیدار تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی مقیم در روسیه به بیان دیدگاه های خود درخصوص مناسبات بین ایران و روسیه پرداختند.