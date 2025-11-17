تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید امارات به وزیر امور خارجه کشورمان

وزیر امور خارجه کشورمان با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید امارات عربی متحده، بر عزم ایران برای توسعه و گسترش همه جانبه روابط با این کشور در چارچوب سیاست حُسن همسایگی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

سفیر جدید امارات نیز با ابلاغ سلام‌های وزیر خارجه کشورش به همتای ایرانی، بر اراده و علاقه رهبران این کشور برای پیگیری توسعه روابط و مناسبات در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای تاکید کرد.