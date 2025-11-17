خبرگزاری کار ایران
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سلطنت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان

سفیر جدید سلطنت عمان امروز دوشنبه ‌رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی»، سفیر جدید سلطنت عمان امروز دوشنبه ‌رونوشت استوارنامه خود را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

وزیر امور خارجه ایران با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید عمان، روابط برادرانه و دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و عمان را ممتاز توصیف کرد و بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای تعمیق بیش از پیش روابط تهران-مسقط در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

سفیر سلطنت عمان ضمن ابلاغ سلام‌های گرم وزیر امور خارجه کشورش به وزیر امورخارجه کشورمان تاکید کرد بر اساس دستورات ویژه سلطان عمان و در چارچوب عزم و اراده رهبران دو کشور همه تلاش خود را برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در دو کشور برای توسعه و گسترش روابط در همه زمینه‌ها به‌کار خواهد گرفت.

