وی با اشاره به انتخاب اعضای کارگروه بر اساس شایستگی، دیگرخواهی و اخلاق حرفه‌ای اظهار داشت: این فرصت، یک ظرفیت کم‌نظیر برای بخش خصوصی است و لازم بود افرادی برگزیده شوند که توسعه فرصت‌ها را برای همه زنان ایران دنبال کنند، نه فقط برای شبکه خود. خوشبختانه امروز شاهد جمعی هستیم که از این ویژگی برخوردارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش دیده‌بان و پیشران زنان ایرانی در دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی بریکس تصریح کرد: حضور ایده‌های علمی، فناورانه و نوآورانه زنان کارآفرین ایران در میزهای مذاکرات بین‌المللی، صدها قدم ما را جلوتر از هر سخنرانی رسمی می‌برد. شما سفیران ایران هستید و نقش مهمی در شکستن تصویرسازی‌های نادرست دشمنان از کشور دارید.

بهروزآذر از فعالیت‌های شش‌ماهه اخیر کارگروه - شامل تدوین اسناد تخصصی، تشکیل کمیته‌های جانبی، شناسایی نیازها و ارائۀ ایده‌های نو - تقدیر کرد و خواستار ادامه مسیر با قدرت بیشتر شد.

وی بر حمایت معاونت امور زنان و خانواده و وزارت امور خارجه از برنامه‌های بین‌المللی کارگروه بریکس تاکید و از طراحی دوره آموزشی مذاکرات و آداب دیپلماسی برای اعضای کارگروه خبر داد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فعال‌شدن «دیپلماسی استانی» در دولت، تقویت ظرفیت زنان کارآفرین در استان‌های مرزی و اتصال آنها به بازارهای بین‌المللی را از اولویت‌های پیش‌رو دانست و ابراز داشت: اعضای کارگروه باید خود را نمایندگان همه زنان کشور بدانند و برای پیوند دادن شبکه زنان ایرانی با فرصت‌های بریکس تلاش کنند.

در ادامه نشست، فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان، گزارشی از روند شکل‌گیری دفتر زنان بریکس، تدوین مدل شایستگی، ایجاد بانک اطلاعاتی زنان کارآفرین و پیشرفت کارگروه‌ها در شش ماه گذشته ارائه کرد و بر ضرورت تقویت همکاری‌ها، استفاده از نظرات اعضا و رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.

کوروش جعفری، نماینده وزارت امور خارجه در امور بریکس در این نشست، بیان کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد تمامی موضوعات مرتبط با زنان کارآفرین را از طریق معاونت امور زنان و خانواده به‌صورت یکپارچه دریافت و پیگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان معاونت زنان، وزارت امور خارجه و کارگروه زنان کارآفرین یادآور شد: با ایجاد یک مثلث هماهنگ و تشکیل نقشه راه مشترک، می‌توانیم حضور مؤثر و ماندگاری در ساختارهای بریکس رقم بزنیم.