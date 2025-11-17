دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در بمبئی هند، با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ریشه‌دار بین دو کشور ایران و هند، بر بهره‌برداری از این ظرفیت‌های ارزشمند جهت گسترش و تقویت مناسبات در همه‌ حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاکید کرد.