دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه

دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سعیدرضا مسیب مطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در بمبئی هند، با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ریشه‌دار بین دو کشور ایران و هند، بر بهره‌برداری از این ظرفیت‌های ارزشمند جهت گسترش و تقویت مناسبات در همه‌ حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاکید کرد.

 

