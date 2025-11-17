خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه

دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه
کد خبر : 1715515
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در نشستی با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه، در جریان مطالبات و دغدغه‌های آنها قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف که امروز دوشنبه برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است، با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه دیدار کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت تعاملات علمی با روسیه در چارچوب توافقنامه جامع راهبردی با این کشور، بر لزوم نظام‌مند شدن پذیرش دانشجو در روسیه، تاکید کرد.

 عارف همچنین با اشاره به ضرورت تهیه گزارشی از وضعیت دانشجویان ایرانی در روسیه، با ایجاد کارگروهی برای بررسی و حل مشکلات این دانشجویان در قالب ضوابط کشورمان موافقت کرد.

در ابتدای این دیدار نمایندگان دانشجویان‌ ایرانی دانشگاه‌های مختلف روسیه، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های تحصیلی خود را بیان کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ