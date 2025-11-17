دیدار معاون اول رئیسجمهور با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاههای روسیه
معاون اول رئیسجمهور در نشستی با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاههای روسیه، در جریان مطالبات و دغدغههای آنها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف که امروز دوشنبه برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است، با نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاههای روسیه دیدار کرد.
وی ضمن اشاره به اهمیت تعاملات علمی با روسیه در چارچوب توافقنامه جامع راهبردی با این کشور، بر لزوم نظاممند شدن پذیرش دانشجو در روسیه، تاکید کرد.
عارف همچنین با اشاره به ضرورت تهیه گزارشی از وضعیت دانشجویان ایرانی در روسیه، با ایجاد کارگروهی برای بررسی و حل مشکلات این دانشجویان در قالب ضوابط کشورمان موافقت کرد.
در ابتدای این دیدار نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاههای مختلف روسیه، مسائل، مشکلات و دغدغههای تحصیلی خود را بیان کردند.