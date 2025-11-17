وی ضمن اشاره به اهمیت تعاملات علمی با روسیه در چارچوب توافقنامه جامع راهبردی با این کشور، بر لزوم نظام‌مند شدن پذیرش دانشجو در روسیه، تاکید کرد.

عارف همچنین با اشاره به ضرورت تهیه گزارشی از وضعیت دانشجویان ایرانی در روسیه، با ایجاد کارگروهی برای بررسی و حل مشکلات این دانشجویان در قالب ضوابط کشورمان موافقت کرد.

در ابتدای این دیدار نمایندگان دانشجویان‌ ایرانی دانشگاه‌های مختلف روسیه، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های تحصیلی خود را بیان کردند.