به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد. ‎کتاب و کتابخوانی ما را از روزمرگی به سمت زنده بودن سوق می‌دهد و راه نجات ما برای عقب نماندن از قافله رشد و تمدن است.»