خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان:

ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد

ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
کد خبر : 1715512
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری گفت: کتاب و کتابخوانی ما را از روزمرگی به سمت زنده بودن سوق می‌دهد و راه نجات برای عقب نماندن از قافله رشد و تمدن است.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد. ‎کتاب و کتابخوانی ما را از روزمرگی به سمت زنده بودن سوق می‌دهد و راه نجات ما برای عقب نماندن از قافله رشد و تمدن است.»

هفته کتابخوانی هرساله از ۲۴ آبان تا ۲ آذرماه در ایران برگزار و به‌عنوان نماد ترویج دانش، معرفت و فرهنگ شناخته می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ