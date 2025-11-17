پزشکیان:
ملتی که میخواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
رئیسجمهوری گفت: کتاب و کتابخوانی ما را از روزمرگی به سمت زنده بودن سوق میدهد و راه نجات برای عقب نماندن از قافله رشد و تمدن است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ملتی که میخواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد. کتاب و کتابخوانی ما را از روزمرگی به سمت زنده بودن سوق میدهد و راه نجات ما برای عقب نماندن از قافله رشد و تمدن است.»
هفته کتابخوانی هرساله از ۲۴ آبان تا ۲ آذرماه در ایران برگزار و بهعنوان نماد ترویج دانش، معرفت و فرهنگ شناخته میشود.