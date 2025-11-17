خبرگزاری کار ایران
در پاسخ به دعوت همتای اماراتی؛

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وارد دبی شد

کد خبر : 1715511
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رأس هیئتی عالی‌رتبه وارد دبی شد تا ضمن ملاقات با مقامات امارات متحده عربی در نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی ۲۰۲۵ دبی حضور یابد.

به گزارش  ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز در رأس هیئتی عالی‌رتبه وارد دبی شد تا ضمن ملاقات با مقامات امارات متحده عربی در نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی ۲۰۲۵ دبی حضور یابد.

این سفر در چارچوب دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای و بررسی فرصت‌های همکاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، وزیر دفاع در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدارها و گفت‌وگوهایی نیز با مقامات دفاعی برخی کشورها خواهد داشت.

نمایشگاه بین المللی هوایی دبی ۲۰۲۵ یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه صنایع هوایی به شمار می‌رود که امسال نیز با حضور صدها شرکت و هیئت رسمی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

