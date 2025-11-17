وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وارد دبی شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز در رأس هیئتی عالی‌رتبه وارد دبی شد تا ضمن ملاقات با مقامات امارات متحده عربی در نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی ۲۰۲۵ دبی حضور یابد.