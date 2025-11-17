خبرگزاری کار ایران
با حکم حجت الاسلام محسنی اژه‌ای؛

سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه شد

سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه شد
رئیس قوه قضاییه طی حکمی سید علی کاظمی را به عنوان رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا طی حکمی سید علی کاظمی را به عنوان رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه منصوب کرد. 

کاظمی پیش از این مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون وزیر دادگستری بوده و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را نیز برعهده دارد.

پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را برعهده داشت.

 

 

