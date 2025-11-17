سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا طی حکمی سید علی کاظمی را به عنوان رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه منصوب کرد.

کاظمی پیش از این مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون وزیر دادگستری بوده و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را نیز برعهده دارد.

پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را برعهده داشت.

