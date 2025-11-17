اقدام قاطع دادگستری رومشکان برای پیشگیری از کشت خشخاش در سال زراعی جدید

به گزارش ایلنا، محمد امین گراوند، رئیس دادگاه عمومی رومشکان با اشاره به آغاز فصل کشت محصولات زراعی، از آماده‌باش کامل دستگاه قضایی این شهرستان برای مقابله با کشت خشخاش خبر داد.

وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه‌ای با مشارکت نیروی انتظامی، بخشداران، شهرداران، منابع طبیعی، محیط‌زیست، دهیاران و جهاد کشاورزی در سراسر شهرستان به اجرا درآمده است. این طرح شامل پایش هوایی و زمینی مناطق مستعد، رصد بازار بذر و شناسایی زمین‌های قابل کشت خواهد بود.

گراوند با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی افزود: هدف ما جلوگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین قبل از هرگونه اقدام برای کشت، مداخله خواهیم کرد.

رئیس دادگاه عمومی رومشکان همچنین با انتشار هشدار جدی خطاب به متخلفان اعلام کرد: چنانچه هرگونه اقدام به کشت خشخاش در هر نقطه از شهرستان گزارش شود، بلافاصله با شدیدترین برخورد قضایی مواجه شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی در ادامه به برنامه‌های آموزشی و جایگزین اشاره کرد و گفت: در کنار اقدامات نظارتی، برنامه‌های آگاه‌سازی برای کشاورزان و معرفی محصولات پرسود جایگزین در دست اجراست. همچنین دادگستری از طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی که توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، حمایت قضایی خواهد کرد.

گراوند در پایان با تقدیر از همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با کشت خشخاش، موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهند و تأکید کرد: امسال با عزمی راسخ و برنامه‌ریزی مدون، اجازه نخواهیم داد حتی قطعه‌ای از زمین‌های شهرستان رومشکان به کشت مواد مخدر اختصاص یابد.