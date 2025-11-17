خبرگزاری کار ایران
پایان تحقیقات قضایی درباره مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی

در پی ارسال درخواست معاضدت قضایی اداره کل همکاری های بین‌المللی حقوقی و قضایی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ مشکوک یک جوان ایرانی در آفریقای جنوبی، مراجع قضایی آن کشور پس از دریافت درخواست مزبور و بررسی آن، نتیجه نهایی تحقیقات خود را درباره مرگ جوان ایرانی در شهر mossel Bay اعلام کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در پی ارسال درخواست معاضدت قضایی اداره کل همکاری های بین‌المللی حقوقی و قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ یک جوان ایرانی در آفریقای جنوبی و بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و آفریقای جنوبی، مراجع قضایی آن کشور پس از دریافت درخواست مزبور و بررسی آن، نتیجه نهایی تحقیقات خود را درباره مرگ جوان ایرانی در شهر mossel Bay اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، شکل گیری این پرونده به ماه ها پیش باز می گردد، هنگامی که خانواده یک جوان ایرانی با مراجعه به مراجع قضایی، اعلام کردند فرزند آنها که به همراه یک تبعه اهل آفریقای جنوبی برای زندگی به شهر mossel Bay  عزیمت کرده بود به طرز ناگهانی و مشکوک در آن کشور فوت شده است.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ایران، پس از ثبت شکایت و با استناد به موافقتنامه همکاری قضایی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، به طور رسمی درخواست همکاری قضایی با هدف مشخص شدن علت دقیق فوت و همچنین بررسی نقش احتمالی نامزد اهل آفریقای جنوبی این جوان ایرانی را برای مقامات قضایی آفریقای جنوبی ارسال کرد.

پس از پیگیری‌های کارشناسان این معاونت و براساس پاسخ رسمی واصل شده، مرگ این جوان ایرانی بر اثر سانحه تصادف با موتور سیکلت و علت مرگ جراحات ناشی از ضربه شدید به قفسه سینه تعیین و تأیید شد و دادگاه شهر مذکور هیچ شخصی را در این رابطه مقصر ندانسته است.

نتیجه تحقیقات قضایی آفریقایی جنوبی به مقامات قضایی کشورمان جهت اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه ارسال گردید.

