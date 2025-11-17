پایان تحقیقات قضایی درباره مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی

بر اساس این گزارش، شکل گیری این پرونده به ماه ها پیش باز می گردد، هنگامی که خانواده یک جوان ایرانی با مراجعه به مراجع قضایی، اعلام کردند فرزند آنها که به همراه یک تبعه اهل آفریقای جنوبی برای زندگی به شهر mossel Bay عزیمت کرده بود به طرز ناگهانی و مشکوک در آن کشور فوت شده است.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ایران، پس از ثبت شکایت و با استناد به موافقتنامه همکاری قضایی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، به طور رسمی درخواست همکاری قضایی با هدف مشخص شدن علت دقیق فوت و همچنین بررسی نقش احتمالی نامزد اهل آفریقای جنوبی این جوان ایرانی را برای مقامات قضایی آفریقای جنوبی ارسال کرد.

پس از پیگیری‌های کارشناسان این معاونت و براساس پاسخ رسمی واصل شده، مرگ این جوان ایرانی بر اثر سانحه تصادف با موتور سیکلت و علت مرگ جراحات ناشی از ضربه شدید به قفسه سینه تعیین و تأیید شد و دادگاه شهر مذکور هیچ شخصی را در این رابطه مقصر ندانسته است.

نتیجه تحقیقات قضایی آفریقایی جنوبی به مقامات قضایی کشورمان جهت اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه ارسال گردید.