به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ختم زرین احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و‌ دهم دقایقی پیش در مسجد جامع سمنگان برگزار شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت های نهم و دهم، عبدالرضا شیخ الاسلامی و علی اکبر جوانفکر، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، علی سعیدلو، سردار حسین اعلایی، مجتبی ثمره هاشمی، عنابسناتی، کامران دانشجو، محمود احمدی بیغش نماینده پیشین مجلس و اسماعیل نجار رئیس پیشین ستاد مدیریت بحران و جمعی از مسئولان فعلی و سابق در این مراسم حضور پیدا کردند.

