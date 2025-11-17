خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر
کد خبر : 1715428
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و‌ دهم با حضور چهره‌های سرشناس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مراسم ختم زرین احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و‌ دهم دقایقی پیش در مسجد جامع سمنگان برگزار شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت های نهم و دهم، عبدالرضا شیخ الاسلامی  و علی اکبر جوانفکر، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی،  محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، علی سعیدلو،  سردار حسین اعلایی، مجتبی ثمره هاشمی، عنابسناتی، کامران دانشجو، محمود احمدی بیغش نماینده پیشین مجلس و اسماعیل نجار رئیس پیشین ستاد مدیریت بحران و جمعی از مسئولان فعلی و سابق در این مراسم حضور پیدا کردند. 

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم خواهر محمود احمدی‌نژاد + تصاویر

حجم ویدیو: 9.01M | مدت زمان ویدیو: 00:00:45 دانلود ویدیو

حجم ویدیو: 41.47M | مدت زمان ویدیو: 00:03:27 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ