در نشست شورایعالی قوه قضاییه مطرح شد؛
تاکید اژهای بر تسریع پیگیری مظاهر ناهنجاریهای اجتماعی مانند بیحجابی و نیمهبرهنگی
رئیس قوه قضائیه گفت:رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به ارتکاب جنایت علیه ایران و ایرانیان اعتراف و اقرار صریح کرد و گفت که در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲ روزه، رأساً و مستقیماً مداخله داشته است؛ این اعتراف و اقرار صریح و بیّن از زاویه قواعد حقوقی و کیفری و حقوق مصرح بینالمللی، واجد تبعاتی است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۶ آبان) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به بیان جهات مختلف جهاد مقدس حضرت صدیقه طاهره (س) و قیام ایشان علیه انحراف و ظلم و استقامتشان در راه دفاع از حریم ولایت پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از اقدامات دادستان کل کشور و سایر دادستانها در راستای پیگیری تمهیدات ناظر بر مقابله قانونی و قاطعانه با ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: طی ایام اخیر مجددا دستوراتی را در راستای مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمانیافتهی مروّج ناهنجاریهای اجتماعی و مظاهر این ناهنجاریها {از جمله بیحجابی و نیمهبرهنگی} صادر کردهایم؛ (تکرار همان بخشنامه فروردین ۱۴۰۲) در همین راستا دادستان کل و سایر دادستانها در تهران و نقاط مختلف کشور، نامهنگاریها و هماهنگیهایی را با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انجام دادهاند؛ ضمن قدردانی از آنها، تاکید دارم که در این رویکردِ اتخاذ شده، باید تسریع و تعجیل داشت و ایضاً امور مربوطه را با تدبیر، برنامه، هماهنگی و هدایت پیش برد؛ همچنین چنانچه مکاتبات و اقدامات صورت گرفته در این عرصه، قابلیت اطلاعرسانی دارند، حتماً رسانهای شوند تا مردم نیز در جریان قرار گیرند و بدانند که برای تحکیم امنیت روانی آنها، اقداماتی در دستور کار است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مصوبات سفر اخیر هیئتعالی قضایی به استان قم، بیان داشت: در جریان سفر اخیر هیئتعالی قضایی به استان قم، مشخص شد که برخی از مشکلاتی که در جریان سفر پیشین به این استان، احصاء و مطرح شده بودند، کاملاً مرتفع شدهاند و برخی دیگر از آنها در شُرف رفع شدن قرار دارند؛ یکی از این مسائل و مشکلات مربوط به اسناد اراضی اهالی جعفرآباد استان قم و مشکلات کشاورزان و دامداران این منطقه بود که قریب به ۴۰ سال ادامه داشت، اما به لطف خداوند و همراهی و هماهنگی مسئولین و بویژه طبق اذعان استاندار قم، با اهتمام مسئولین قضایی، این مشکل در مسیر مرتفع شدن است و به همین سبب، دو تن از اهالی مردم جعفرآباد که به نمایندگی از مردم در جلسه مربوطه حضور داشتند بسیار خرسند و قدردان بودند؛ البته حل مشکل اسناد اراضی جعفرآباد و سایر مناطق ایران که با چنین مشکل و مشکلاتی از این قبیل مواجهاند، وظیفه ما مسئولین است و ما رَهین مِنت و اصطلاحاً منتکش مردم هستیم.
رئیس عدلیه گفت: بارها تاکید کردهایم که حضور میدانی مسئولین، مُحسنات زیادی دارد؛ یکی از این مُحسنات، همین است که مقام مسئول از نزدیک با مشکلات و گرفتاریهای مردم آشنا میشود؛ اینکه مقام مسئول، در میدان باشد و از نزدیک، دردِ مردم را حس کند، بسیار متفاوت است تا آنکه او در اتاق کارش بنشیند و گزارش مربوط به این درد را مطالعه کند. فلذا بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مسئولین قضایی بازدیدهای میدانی از حوزههای مرتبط با مسئولیتهایشان را در دستور کار قرار دهند و شنیدن درد مردم را ارج نهند و برای رفع مشکلات مردم، اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که شنیدن راهنماییها و انتقادات مردم، برای ما بسیار مؤثر است؛ ما میتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردم برای پیشبرد امور بهره بگیریم و پذیرای کمکها و مساعدتهای فکری و عملی آنها باشیم.
قاضیالقضات افزود: در جریان سفر به استان قم، شما مسئولین عالی قضایی با بیش از ۳۰۰ نفر از مراجعین و مردم بصورت چهرهبهچهره دیدار داشتید و شنوای مشکلات و مسائل آنها بودید و بیش از ۳۰۰ نامه از جانب آنها دریافت کردید؛ قطعاً دستورات مقتضی برای پیگیری آن مسائل صادر شده و یا آن مسائل در شُرف بررسی هستند تا در صورت لزوم به دستگاههای مربوطه در خارج از قوه قضاییه ارجاع شوند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به دیدارش با مراجع عظام تقلید و برخی از علما و اعاظم در شهر مقدس قم، اظهار کرد: نصایح، انتقادها و ارشاداتی که مراجع عظام تقلید و علما و اعاظم در قم خطاب به ما مطرح کردند، بسیار مفید و مؤثر بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به وقوع سانحه تصادف در جاده قلعهگنج به رمشک در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن ۱۲ نفر شد، گفت: قاچاقچیان سوخت، علاوه بر زیانهایی که به سرمایه ملی و زیرساختهای اقتصادی کشور تحمیل میکنند، با عدم رعایت ایمنی در رانندگیهای جادهای و تخطی از سرعت مجاز، تصادف میآفرینند و سبب جانباختن هموطنان ما میشوند؛ سانحه رخداده در جاده قلعهگنج به رمشک، واقع در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن ۱۲ نفر شد و بر اساس اعلام مراجع مسوول عامل آن، قاچاقچیان سوخت بودند، حقیقتاً تألمآور بود؛ حسب گزارش واصله، در میان جانباختگان، ۲ دانشآموز و یک زن باردار نیز حضور داشتند؛ من ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان جانباختگان این سانحه، خطاب به مقامات قضایی استان کرمان دستور اکید میدهم که با همراهی و هماهنگی سایر مسئولین ذیربط استانی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشند تا دیگر شاهد وقوع این قبیل حوادث دردناک که در نتیجه اقدامات قاچاقچیان سوخت، رخ میدهد نباشیم. دادستان کل کشور نیز پیگیر این قضیه باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به اعتراف و اقرار صریح رئیسجمهور آمریکا مبنی بر مشارکت مستقیم در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲ روزه و ابعاد و پیامدهای این اعتراف از زاویه حقوق مصرح بینالملل، گفت: رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به ارتکاب جنایت علیه ایران و ایرانیان اعتراف و اقرار صریح کرد و گفت که در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲ روزه، رأساً و مستقیماً مداخله داشته است؛ این اعتراف و اقرار صریح و بیّن از زاویه قواعد حقوقی و کیفری و حقوق مصرح بینالمللی، واجد تبعاتی است؛ فلذا دادستان کل کشور و معاون امور بینالملل قوه قضاییه، تمهیدات رسیدگی به این جنایت در محاکم بینالمللی و داخلی را فراهم آورند؛ باید توجه داشت که یکی از مستندترین دلایل برای اثبات جرم، اقرار است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل «کادرسازی، جانشینپروری و شایستهگزینی مدیریتی در قوه قضاییه» گفت: دستورالعمل «کادرسازی، جانشینپروری و شایستهگزینی مدیریتی در قوه قضاییه» که رویکرد اصلیاش ناظر بر نخبهپروری در دستگاه قضا است، ابلاغ شده است؛ مسئولین ذیربط بویژه معاون منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به عملیاتیسازی سریع و دقیق مفاد این دستورالعمل اهتمام داشته باشند؛ جذب نیروهای متخصص، نخبه، متعهد و ولایتمدار یکی از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است. در این راستا ما باید چنانچه لازم است، برخی معیارها و ملاکهای گزینشی را تغییر دهیم و سایر تحولات لازم را برای جذب سریعتر نیروهای متخصص و متعهد، انجام دهیم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا، افزود: برای ارتقاء وضعیت قوه قضاییه از حیث تسریع و تدقیق در اجرای مأموریتها و جلب بیشتر رضایتمندی مردم و ارتقاء در سایر شؤون، نیاز به اهتمام مضاعف نسبت به امر نخبهپروری و شایستهسالاری داریم؛ ما در کادرسازی خود باید جایگاه ویژهای را برای عناصر جوان، نخبه و متعهد قائل باشیم تا این نیروها در مناصب مدیریتی و راهبردی دستگاه قضا، جانشین و جایگزین شوند. ما ضرورتاً باید سازوکار جامع و امکانِ نظاممند بهرهگیری از نیروهای نخبه و متعهد را در دستگاه قضا غالب و چیره کنیم.
رئیس عدلیه در پایان سخنانش در نشست امروز خاطرنشان کرد: مردم با مسائل و مشکلاتی در معیشت خود مواجهاند؛ بار دیگر تأکید مؤکد دارم که مسئولین ذیربط قضایی چه از حیث وظایف ذاتی خود و چه از حیث کمک به دولت، نسبت به رفع مسائل معیشتی مردم اهتمام داشته باشند؛ وجود این مشکلات، وظیفه ما را سنگینتر میکند؛ البته مردم ما علیرغم این مشکلات، کماکان در مقابل دشمن غدّار و زیادهخواه کوتاه نخواهند آمد و استقامت خواهند کرد.