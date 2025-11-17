در ایکس مطرح شد؛
اخطار پزشکیان به خودروسازان
رئیسجمهوری با تاکید بر لزوم اصلاح مصرف سوخت موتور خودروها در بازه زمانی مشخص، گفت: اگر چنین نشود مجبور میشویم در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابلقبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.