ورود دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی و تهدید امنیت غذایی کشور، خارج از نوبت در دیوان محاسبات کشور رسیدگی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با دریافت گزارشهایی از سهلانگاری و تسامح برخی مسئولان ذیربط در تامین اعتبارات لازم برای پوشش سراسری واکسن که منجر به تلفات دامها و بروز خسارتهای اقتصادی به کشور شده، رئیسکل این نهاد نظارتی دستور رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده را صادر کرد.
دیوان محاسبات کشور تاکید دار، مجموعه اقداماتی که موجب وقفه در انجام وظایف قانونی دستگاههای متولی در زمینه تدارک، واردات و واکسیناسیون دامها شده و منجر به اتلاف منابع یا خسارت به سرمایههای دامی و عمومی کشور گردد، مشمول حسابرسی دقیق و پیگرد قانونی خواهد بود و این نهاد نظارتی هرگونه اهمال یا تاخیر در انجام تکالیف قانونی دستگاهها در زمینه تامین نیازهای ضروری کشور را غیرقابل اغماض میداند.