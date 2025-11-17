به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سرتیپ محمدرضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته در یادواره شهدای روستای نورآباد شهرستان مهر‌ اظهار داشت: حضرت زهرا (س) الگوی بشریت است و شهدا نیز پیرو مسیر حضرت زهرا (س) بودند و به همین دلیل خدا به خون شهدا برکت داد و منشأ حرکات بزرگ گردانید و امروز هرچه داریم مدیون شهدا هستیم.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز مانند صدام فکر می‌کردند چند روزه می‌توانند انقلاب را از پای درآورند تصریح کرد: دشمن با مشاهده عظمت ملت ما و رزمندگان ما که با عبور از همه موانع ضربات خود را وارد کردند به لانه‌های خود خزیدند و درخواست آتش بس دادند.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی مانند یگان‌های رزمی خود پشتیبانی می‌کنند گفت: در جنگ ۱۲ روزه ما با ناتو می‌جنگیدیم و رئیس جمهور آمریکا به این موضوع اعتراف کرده و آنها نه شریک بلکه در این جنگ فرمانده بوده‌اند.

وی با بیان اینکه قویترین پدافند و جنگ الکترونیک جهان در رژیم صهیونیستی ایجاد شده است تاکید کرد: چنین پدافندی حتی در پایتخت آمریکا و کشورهای اروپایی وجود ندارد و آنها می‌خواستند عقده شکست‌های ۴۶ ساله خود از جمهوری اسلامی را باز کنند که خدا آنها را شکست داد.

سردار نقدی فرار ۸۳۰ هزار نفر از سرزمین‌های اشغالی را شکست راهبردی توصیف کرد و بیان داشت: پیروزی از این بالاتر نیز در این نبرد به دست آمده و آن بیداری ملت‌های دنیا علیه رژیم صهیونیستی است.

وی استفاده از ظرفیت اینفلوئنسرها و فضای مجازی را یکی از راهکارهای صهیونیست‌ها برای مقابله با بیداری ملت‌ها برشمرد و تاکید کرد: خون شهدای مظلوم غزه و جنگ ۱۲ روزه گریبان صهیونیست‌ها را خواهد گرفت، این مسیر را شهدا باز کرده‌اند و خداوند بار دیگر اراده کرده تا خون بر شمشیر پیروز شود.

سرتیپ محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن بزرگترین ضربه را از ملت، وحدت، یکپارچگی و ایستادگی ما خورد بیان داشت: مردم از ما می‌خواهند که اگر دشمن بار دیگر دست از پا خطا کرد کار او را تمام کنیم، ملت ما با این ایستادگی پیروزی‌های بزرگتر را در آغوش خواهد کشید و خدا به کسانی که او را نصرت کنند و در مقابل دشمنان خدا ایستادگی کنند وعده پیروزی داده است.