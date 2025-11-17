به گزارش ایلنا، علی صالحی، صبح روز (یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴) با حضور در دادسرای ناحیه ۱۱، ضمن دیدار با قضات وکارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار گرفت و توصیه‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان دادسرا ارائه نمود.

در جریان بازدید دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۱۱، وی با اشاره به جایگاه مردم در نظام قضایی اظهار داشت: مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود. نباید هیچ مراجعه‌کننده‌ای با نارضایتی از مجموعه قضایی خارج شود.

دادستان تهران همچنین بر ضرورت تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای سطح خدمات قضایی تأکید کرد و افزود: هدف اصلی مجموعه قضایی، جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان است.

در ادامه این بازدید، صالحی با تأکید بر جلوگیری از اطاله دادرسی گفت: وقت احتیاطی باید متناسب با دستور تعیین شود تا مانع اطاله رسیدگی شود. همچنین پرونده‌ها باید در وقت نظارت با گزارش دفتر به قاضی به نظر قاضی شعبه برسد و برگ‌شماری‌ها طبق دستورالعمل ابلاغی انجام گیرد.

وی افزود: رعایت نظم در تعیین اوقات رسیدگی و اجرای دقیق برنامه‌های اداری، نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت دادرسی دارد و موجب رضایت‌مندی بیشتر مراجعان خواهد شد.

دادستان تهران، توصیه کرد: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه همت خود را در جهت رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها مصروف دارند.

وی در بازدید از بخش‌های مختلف دادسرا بر لزوم تکریم مراجعان، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‎های بایگانی تأکید کرد.

شایان ذکر است در این بازید دادستان تهران با حضور در اتاق قضات و دفاتر شعب و با ملاحظه بایگانی‌ها و استخراج پرونده‌ها از بایگانی خصوصاً پرونده‌های معوق، علل اطاله دادرسی را بررسی و دستورات مقتضی را صادر کرد. همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از سامانه و صدور دستورات الکترونیکی تاکید و اظهار داشت: استفاده از سامانه‌ها موجب تسهیل و تسریع در امور مردم و رضایتمندی مراجعین خواهد شد.

وی بر اجرای برنامه عملیات سال ۱۴۰۴ تاکید و از سرپرست دادسرا خواست تا با حضور میدانی در شعب و نظارت کافی و ارائه تعلیمات لازمه به همکاران بر کیفیت رسیدگی‌ها تدقیق تا از تضییع حقوق مراجعین جلوگیری شود.

دادستان تهران در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، ضمن استماع اظهارات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

دادستان تهران در پایان این بازدید، به تعدادی از نیرو‌های دادسرای ناحیه ۱۱ که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح تقدیراعطا کرد.

