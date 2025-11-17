معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته همکاری‌های ایران با این سازمان به صورت جدی در همیشه زمینه‌ها توسعه یافته است.

عارف افزود: در این اجلاس پیش‌نویس ۱۰ سند آماده شده است که اگر برای امضای این اسناد توافق حاصل شود، زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه و همچنین همکاری با سایر سازمان‌ها از جمله اوراسیا، اکو و یونسکو را فراهم می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه در حاشیه این اجلاس با نخست وزیران کشورهای شرکت کننده درباره مسایل و همکاری‌های دوجانبه دیدار خواهم داشت ، تصریح کرد: در دو اجلاسی نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای مواضع خود را برای آمادگی کشورمان در خصوص توسعه همکاری‌ها و مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام خواهم کرد.

عارف در ادامه درباره اجلاس استانداران استان‌های مرزی دریای خزر که روز چهارشنبه در رشت برگزار می‌شود، گفت: این اجلاس در راستای واگذاری اختیارات به استانداران و همچنین برای تقویت روابط با استان‌های مرزی دریای خزر و پیگیری مسایل مشترک از جمله مسایل مربوط به دریای خزر، گردشگری، روابط علمی و اقتصادی برگزار می‌شود.دولت همچنین به دنبال توسعه روابط استان‌های مرزی کشور با استان‌های مرزی کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه است و در این اجلاس این اهداف دنبال می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور را در این سفر سید محمد اتابک وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت و جمعی از مقامات دولتی همراهی می‌کنند.

بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای روز سه شنبه ۲۶ آبان در مسکو برگزار می‌شود.