گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در تماس تلفنی در خصوص موضوعات مورد علاقه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در تماس تلفنی که امروز یکشنبه انجام شد، در خصوص موضوعات مورد علاقه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی طرفین با اشاره به روند رو به رشد روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری، بر استمرار رایزنیها و افزایش همکاریها در زمینههای مختلف تاکید کردند.