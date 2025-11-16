گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در تماس تلفنی که امروز یک‌شنبه انجام شد، در خصوص موضوعات مورد علاقه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند.