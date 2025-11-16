توصیه مشاور بینالملل مقام معظم رهبری به ترامپ
مشاور بینالملل مقام معظم رهبری و وزیر پیشین امور خارجه، به رئیسجمهور آمریکا توصیه کرد که تجارب مقامات پیشین آمریکا را بررسی کند و بداند همانطور که آنها ناچار شدند ایران را با همین ملت و کشور مقاوم بپذیرند؛ او نیز نهایتاً ناجار است ایران را بپذیرد و با ایران مذاکره واقعی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کمال خرازی در اختتامیه کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» اظهار کرد: توصیهای به آقای ترامپ دارم؛ پیشینیان آقای ترامپ تجربه کردند و دیدند که ایران با زور از بینرفتنی نیست، ایران مصمم است و بر حقوق خود میایستد و این را در قضیه هستهای مشاهده کردیم.
وی ادامه داد: زمانی که کشورهای غربی حاضر نبودند حتی ما ۱۵ سانتریفیوژ در کشور راه بیندازیم، ما در آخرین روزهای دوران وزارت خودِ من تصمیم گرفتیم که تعلیق را بشکنیم و شروع به غنیسازی کنیم. آمریکاییها دیدند که ایران ۱۹ هزار سانتریفیوژ را میچرخاند و دیدند با فشار نمیتوان ایران را محکوم کرد. خود پیشنهاد دادند از طریق عمان مذاکره کنیم که به برجام منتهی شد.
مشاور بینالملل مقام معظم رهبری و وزیر پیشین امور خارجه تأکید کرد: لذا توصیهام به آقای ترامپ این است که تجربهای که پیشینیان شما داشتند را بررسی کنید. همانطور که آنها ناچار شدند نهایتاً ایران را با همین وضعیت و کیفیت بهعنوان ملت و کشور مقاوم بپذیرند؛ شما هم ناچار هستید ایران را بپذیرید و مذاکره واقعی با ایران کنید. مذاکرهای بر اساس احترام متقابل و اصل برابری انجام دهید. ما مذاکرهای که تحت فشار، تفنگ، اسلحه و جنایت باشد را نمیپذیریم.
خرازی ادامه داد: توصیهای به آقای ترامپ دارم که رویکرد مثبتی را انتخاب کنید و آمادگی خود را برای اینکه بتوانید بر اساس اصل برابری و احترام متقابل مذاکره کنید نشان دهید. خواهید دید چه آثاری در پی خواهد داشت. ما از غنیسازی برای مصارف صلحآمیز دست بر نخواهیم داشت، قدرت دفاعی خود را از دست نخواهیم داد و استقلال خود را به حراج نخواهیم گذاشت.
مشاور رهبر انقلاب در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کنفرانس حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع، با بیان اینکه چنین اجلاسهایی میتواند در جهت تبیین مسائل ایران و منطقه نقش بسیار مهمی داشته باشد، اظهار کرد: متأسفانه گرچه زحمات بسیار زیادی در دنیا انجام گرفته است تا سازمان بینالمللی ایجاد شود و قوانین بینالمللی تدوین شود با این امید که بتواند سیطره بر روابط کشورها داشته باشد و از جنگ و خونریزی جلوگیری کند؛ شاهد هستیم که متأسفانه قانونمداری تبدیل به زورمداری شده است. بهویژه با ظهور ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا که اعتقادی به قوانین بینالمللی ندارد و زور و فشار و جنگ را اتخاذ میکند تا بتواند به اهداف خود نائل شود.
وی ادامه داد: ایران از بانیان سازمان ملل متحد بود و در تمام این دورهها تلاش کرد تا قواعد بینالمللی در دنیا جاری شود و از جنگها جلوگیری شود، ولی متأسفانه قدرتها همواره سوءاستفاده از چنین سازمانی کردند و روزبهروز و سالبهسال این سازمان ضعیفتر شد. امروزه سازمان ملل وضعیت بسیار ضعیفی دارد، بهطوری که قدرتها هر تصمیمی بخواهند میگیرند و سازمان ملل ناتوان است تا جلوی تصمیمات غلط آنها را بگیرد. حتی شاهد بودیم در جنگ غزه چه بیاحترامیهایی به دبیرکل سازمان ملل شد و این نشاندهنده آن است که سازمان ملل از ارزش خود افتاده و بهجای اینکه قانون مبنا باشد و سازمان ملل نقش خود را ایفا کند، زورمداری حاکم شده است.
خرازی بیان کرد: اسم این کنفرانس و اجلاس برگرفته از کنفرانس تجاوز و دفاع در اواخر جنگ تحمیلی ۸ ساله است. من مسئول تبلیغات جنگ بودم و کنفرانسی برگزار کردیم. از حقوقدانان و چهرههای برجسته کشورهای مختلف دعوت کردیم و کنفرانس تجاوز و دفاع را برگزار کردیم که بسیار موفق بود. از این جهت که مبانی و حقوقیِ آنچه در جنگ تحمیلی بهعنوان تجاوز آشکار اتفاق افتاده بود را بررسی کنند و این یک تجربهای باشد تا از تجاوزات بعدی جلوگیری شود.
مشاور رهبر انقلاب با بیان اینکه ما در جنگ ۸ ساله استقامت کردیم، توضیح داد: تلاشهای زیادی بود که ما آتشبس را بپذیریم و بعداً به مذاکره بپردازیم اما ایران نپذیرفت و تلاش کرد به دست جوانان و نیروهای مسلح خود دشمن را از خاک ایران اخراج کند. این توفیقی بزرگ بود برای کشور ایران که در زمانی که تازه انقلاب شده بود و دشمن فکر میکرد همه چیز بههم ریخته است و میتواند ایران را تجزیه کند و به اهداف خود برسد؛ با ارادهای که مردم عزیز و جوانان غیور ما از خود نشان دادند توانستند دشمن را از خاک بیرون کنند. اگر ما مطالعه کنیم میبینیم بین جنگ ۸ ساله و این جنگ ۱۲ روزه وجوه مشابهی وجود دارد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به بیان تشابهات میان جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و اظهار کرد: در جنگ ۸ ساله استقامت و انسجام و تابآوری مردم در برابر دشمن بود که به پیروزی انجامید. اراده، تصمیم و انگیزه نیروهای مسلح ما بود که ایستادند و در برابر دشمن دفاع کردند. در جنگ ۱۲ روزه هم به همین ترتیب بود و ایستادگی مردم بسیار مؤثر بود. در حالی که دشمنان میخواستند کاری کنند که فروپاشی در کشور رخ دهد، ایرانیان هرجا بودند - چه داخل و چه خارج کشور - انسجام خود را در مخالفت و مبارزه با دشمن بهخوبی نشان دادند. اتکا به خود در جنگ ۸ ساله و در جنگ ۱۲ روزه از وجوه مشترک این دو جنگ بود. ما در جنگ ۸ ساله متکی به بیگانه نبودیم و متکی به خود بودیم. در این جنگ ۱۲ روزه نیز کسی به ما کمک نکرد و تنها خود بودیم که از کشور دفاع کردیم.
خرازی با بیان اینکه در جنگ ۸ ساله ما به اتکای نیروهای توانمند خود توانستیم از سلاحهایی که از دوره رژیم گذشته باقی مانده بود بهخوبی استفاده کنیم، یادآور شد: درباره هواپیمای F۱۴ که آخرین تکنولوژی بود و در دوران شاه دریافت کردیم؛ وقتی کارشناسان ایران را ترک کردند، همه تصور کردند ما نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم، اما نیروهای زبده ایرانی از آنها بهخوبی استفاده کردند. بیآنکه مشاوران خارجی باشند ما از سلاحهای موجود استفاده کردیم و سلاحهای دیگر را ساختیم.
وی با اشاره به تولید سلاح در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله، افزود: موشک تولیدشده در دوران جنگ است و تا به امروز این تولیدات ادامه داشته است تا جایی که ایران بهعنوان یکی از قدرتهای موشکی دنیا محسوب میشود. شباهت دیگری که بین این دو جنگ وجود داشت این بود که در دوران جنگ ۸ ساله سازمانهای بینالمللی هیچ اقدامی به نفع ایران نکردند. حتی در قطعنامه ۵۹۸ که صادر شد میبینیم که چیزی به نفع ایران نیست؛ بلکه تنها آنچه وجود دارد این است که آتشبس شود، اسرا مبادله شوند و کمیتهای تشکیل شود تا تشخیص دهد متجاوز چه کسی است. البته آنقدر آشکار بود که سازمان ملل نیز مشخص کرد متجاوز رژیم صدام است، ولی کمکی به ایران نشد.
وزیر پیشین امور خارجه تأکید کرد: در این جریان اخیر نیز سازمان ملل هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نکرد و تنها دبیرکل آن به دو طرف گفت که خویشتنداری کنید. به طرفین توصیه خویشتنداری کردند. این موارد نشان میدهد سازمان ملل نقش برجستهای را که باید داشته باشد ایفا نکرده و نمیکند.
مشاور رهبر انقلاب ادامه داد: از این دو امر میتوان نتیجه گرفت که ایرانی تن به ذلت نمیدهد و در برابر زور میایستد. ایرانی استقلال خود را با هیچ چیز مبادله نمیکند و خوداتکا است. بر اساس شعار «ما میتوانیم» تلاش دارد مشکلات خود را حل کند؛ کما اینکه در تولید سلاح به اتکای نیروهای زبده خود توانستیم با تولید موشک و سایر سلاحها از خود دفاع کنیم. در عین حال وقتی دست دوستی به طرف ایرانی دراز میشود آمادگی گفتگو و رسیدن به صلح را دارد. چنانچه بعد از ساقط شدن رژیم صدام و نیروهای داعش که ساخته آمریکا بود و نزدیک بود بغداد را سرنگون کنند؛ ما به کمک آنها رفتیم با اینکه قبلاً با عراق در جنگ بودیم. ایران در برابر دست دوستی، مثبت برخورد کرد و کمک کرد. امروزه هم به همسایگان کمک میکنیم.
مشاور رهبر انقلاب در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: در عین حال ایران همواره در طول حیات خود نشان داده است که آماده مذاکره است، اما مذاکرهای که بر اساس اصل برابری و احترام متقابل باشد. اشکال کار این است که آمریکاییها آمادگی برای چنین مذاکرهای ندارند و صرفاً تحمیل خواست خود را بر دیگری میخواهند و ایران هیچوقت زیر بار این تحمیل نخواهد رفت. آنها با تمسک بر فشار اقتصادی و عملیات نظامی میخواهند اهداف نامشروع خود را تحمیل کنند و این روش از نظر هر ایرانی روشی مردود است و به همین دلیل ایرانیان در برابر این زورگوییها میایستند.
خرازی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که آمریکا امروزه با آن روبهرو است این است که ترامپ و تیمش سابقه دیپلماتیک ندارند، خاطرنشان کرد: تیم ترامپ اغلب مجریان و شومنهای تلویزیون و فاکسنیوز بودند و فکر میکنند صحنه دیپلماسی و سیاست صحنه تلویزیون است که نمایش دهند و مواضع اینگونه اتخاذ کنند. در گذشته نیز افرادی بودند که رئیسجمهور آمریکا شدند و سابقه دیپلماتیک نداشتند؛ مثل ریگان که هنرپیشه بود، اما قبل از رئیسجمهور شدن تجربه اندوخته بود و تیم قوی داشت که چهرهای از او ساختند. کارتر نیز کشاورز بود، اما قبل از اینکه رئیسجمهور شود در جورجیا حاکم بود و تجاربی را کسب کرد. اما ترامپ بیتجربه و بدون ملاک دیپلماتیک به شکلهایی آمد و رئیسجمهور شد.
وی تصریح کرد: چه ترامپ و چه اطرافیان او اساساً تجربه لازم دیپلماسی را ندارند. نمونه بیتجربگی این تیم همین روزها رخ داد؛ قبل از انتخابات عراق، وزیر جنگ آمریکا با عراق تماس گرفت و آنها را رسماً و بیادبانه تهدید کرد که باید حشدالشعبی را برچینند. لذا در اثر این بیتجربگی، انتخابات عراق با شکوه و با حضور بالغ بر ۵۰ درصدی مردم برگزار شد و نیروهای انقلابی رأی بسیار بالاتری آوردند و بیشتر صندلیهای پارلمان عراق در اختیار آن نیروهاست. درباره ایران نیز با این نوع برخوردهای ترامپ نسبت به ایرانیان، طبیعی است که ایرانیان زیر بار این فشارها نمیروند و در برابر این زورگوییِ آمریکاییها میایستند.
وزیر پیشین امور خارجه با بیان اینکه مبارزه همواره فراز و نشیب دارد و داشتن شکست و پیروزی امری طبیعی است، افزود: اگر امروز اسرائیل با کمک آمریکا این جنایات عظیم را در غزه انجام داده و کشتار بیرحمانه کرده و از قحطی بهعنوان سلاح استفاده کرده است، به این معنا نیست که اراده مردم فلسطین از بینرفتنی است. اراده انسانها را نمیتوان با تفنگ از بین برد. اگر امروزه فلسطین با این وضع در اثر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا روبهرو شده است، به این معنا نیست که حماس، حزبالله در لبنان، انصارالله در یمن از بینرفتنی هستند و حشدالشعبی عراق تحت فشار بیگانگان از بینرفتنی است. فراز و نشیب طبیعی است، اما اراده انسانها در دفاع از آرمانها را نمیتوان با زور و فشار و اسلحه از بین برد. این نتیجه ظهور انقلاب اسلامی در کشور ماست.
مشاور رهبر انقلاب عنوان کرد: وقتی انقلاب اسلامی ظهور کرد، کشورهای منطقه نسبت به حقوق خود بیدار شدند و در جهت احقاق حقوق خود مصممتر شدند و طبیعتاً از آثار انقلاب اسلامی ایران است که امروزه میبینیم در کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و یمن مردم برای حقوق خود مبارزه میکنند.