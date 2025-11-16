خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیر امور خارجه اسبق لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان

دیدار وزیر امور خارجه اسبق لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان
کد خبر : 1715038
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه اسبق لبنان که برای شرکت در همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» به تهران سفر کرده است، در حاشیه این همایش با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عدنان منصور وزیر امور خارجه اسبق لبنان که برای شرکت در همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» به تهران سفر کرده است، در حاشیه این همایش با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط حساس جاری در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در نتیجه یکجانبه‌گرائی ستیزه‌جویانه آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر ضرورت همگرایی و هماهنگی کشورهای منطقه جهت مقابله با قانون‌شکنی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.‌

عراقچی همچنین حفظ وحدت و انسجام بین اجزای مختلف تشکیل‌دهنده لبنان را برای مقابله با جنگ‌افروزی و تهدیدات رژیم صهیونیستی ضروری دانست و بر تداوم حمایت‌های ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان تاکید کرد.

عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان با اشاره به سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و تعرضات نظامی این رژیم علیه فلسطین اشغالی و کشورهای منطقه، مسئولیت جمعی کشورهای منطقه برای مواجهه موثر با تهدیدات فزاینده رژیم اشغالگر علیه صلح و ثبات منطقه را خاطرنشان کرد.

عدنان منصور از وحدت و همبستگی ملی ایرانیان در جریان نبرد ۱۲ روزه علیه هجمه نظامی رژیم صهیونیستی تمجید کرد. وی همچنین از حمایت‌های ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ