دیدار وزیر امور خارجه اسبق لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان
وزیر امور خارجه اسبق لبنان که برای شرکت در همایش بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» به تهران سفر کرده است، در حاشیه این همایش با وزیر امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عدنان منصور وزیر امور خارجه اسبق لبنان که برای شرکت در همایش بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» به تهران سفر کرده است، در حاشیه این همایش با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط حساس جاری در عرصه منطقهای و بینالمللی در نتیجه یکجانبهگرائی ستیزهجویانه آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر ضرورت همگرایی و هماهنگی کشورهای منطقه جهت مقابله با قانونشکنی و سیطرهطلبی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
عراقچی همچنین حفظ وحدت و انسجام بین اجزای مختلف تشکیلدهنده لبنان را برای مقابله با جنگافروزی و تهدیدات رژیم صهیونیستی ضروری دانست و بر تداوم حمایتهای ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان تاکید کرد.
عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان با اشاره به سیاستهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی و تعرضات نظامی این رژیم علیه فلسطین اشغالی و کشورهای منطقه، مسئولیت جمعی کشورهای منطقه برای مواجهه موثر با تهدیدات فزاینده رژیم اشغالگر علیه صلح و ثبات منطقه را خاطرنشان کرد.
عدنان منصور از وحدت و همبستگی ملی ایرانیان در جریان نبرد ۱۲ روزه علیه هجمه نظامی رژیم صهیونیستی تمجید کرد. وی همچنین از حمایتهای ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان قدردانی کرد.