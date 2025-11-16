دیدار وزیر امور خارجه اسبق لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط حساس جاری در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در نتیجه یکجانبه‌گرائی ستیزه‌جویانه آمریکا و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر ضرورت همگرایی و هماهنگی کشورهای منطقه جهت مقابله با قانون‌شکنی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.‌

عراقچی همچنین حفظ وحدت و انسجام بین اجزای مختلف تشکیل‌دهنده لبنان را برای مقابله با جنگ‌افروزی و تهدیدات رژیم صهیونیستی ضروری دانست و بر تداوم حمایت‌های ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان تاکید کرد.

عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان با اشاره به سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و تعرضات نظامی این رژیم علیه فلسطین اشغالی و کشورهای منطقه، مسئولیت جمعی کشورهای منطقه برای مواجهه موثر با تهدیدات فزاینده رژیم اشغالگر علیه صلح و ثبات منطقه را خاطرنشان کرد.

عدنان منصور از وحدت و همبستگی ملی ایرانیان در جریان نبرد ۱۲ روزه علیه هجمه نظامی رژیم صهیونیستی تمجید کرد. وی همچنین از حمایت‌های ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان قدردانی کرد.