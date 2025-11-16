خبرگزاری کار ایران
دیدار معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1715031
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی حسن خلیل، معاون سیاسی رئیس مجلس نمایندگان لبنان که برای شرکت در همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل زیر حمله: تجاوز و دفاع» به تهران سفر کرده است، در حاشیه این همایش با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان ضمن ابلاغ سلام‌ گرم آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان به وزیر خارجه و مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های خود در مورد تحولات سیاسی و امنیتی در لبنان و منطقه را تشریح کرد. وی با تاکید بر اهتمام همه اجزای دولت لبنان و آحاد مردم این کشور برای تقویت انسجام و اتحاد در برابر تهدیدها و نقض‌های مستمر آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از لبنان قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تمجید از پایداری و استقامت مردم لبنان در برابر تجاوز نظامی و تهدیدهای رژیم صهیونیستی، نقش آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان را در صیانت از انسجام و تفاهم ملی لبنان در برابر تجاوزات و خدعه‌های دشمن صهیونیستی ممتاز و ارزشمند توصیف کرد.

عراقچی با اشاره به تداوم تجاوزات و تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نقض مکرر آتش‌بس از سوی این رژیم، بر اهمیت هوشیاری و انسجام دولت، مردم و گروه‌های سیاسی لبنان در صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر تداوم حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت، مردم و مقاومت لبنان و استمرار رایزنی‌ها با کشورهای موثر در منطقه برای مقابله با سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

عراقچی همچنین بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات دوجانبه با دولت لبنان در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کرد.

