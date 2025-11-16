رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
حقوق بازنشستگان نزدیکتر به دریافتی دوران شغلی میشود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد و گفت که به موجب این لایحه، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بدآبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبتکاری و بخشی از پرداختهای رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبانماه در هیئت دولت تصویب شد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداختهایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت میکنند، از جمله اضافهکار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوقهای بازنشستگی را تقویت میکند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافهکار افزایش مییابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش مییابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی را تضمین میکند.