فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری اجلاس شانگهای در مسکو و فرصت‌هایی که این اجلاس می‌تواند برای ایران فراهم کند، گفت: اجلاس مسکو که در ادامه اجلاس شانگهای است، برای کشورهای عضو از جهات مختلف حائز اهمیت است؛ زیرا موضع‌گیری رهبران عضو شانگهای بعد از جنگ دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به نوبه خود در بین کشورهای اروپایی بسیار جلب توجه کرد و باعث تعجب آمریکایی‌ها شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که مواضع شانگهای معمولاً اقتصادی و سیاسی بود، اظهار داشت: اما مواضع تندی که در محکومیت رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به کشورمان داشت، واکنش آمریکایی‌ها و غربی‌ها را به دنبال داشت. بعد از آن هم سه کشور بزرگ همچون روسیه، چین و خود ایران، بیانیه مشترکی در محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی صادر کردند.

وی با اشاره به این‌که اجلاس شانگهای در مسکو با حضور معاونین اول و نخست‌وزیران کشورهای عضو انجام می‌شود، یادآور شد: اجلاس شانگهای نوعاً یکی از موضوعاتش پیگیری مصوبات و پیگیری اقدامات و تثبیت شانگهای به‌عنوان یک قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی دفاعی در تحکیم‌بخشیدن به بلوک شرق است که می‌تواند در محافل بین‌المللی بسیار جلب توجه کند.

مالکی ادامه داد: ایران دو موضوع را در این اجلاس پیگیری خواهد کرد؛ نخست موضوع دوجانبه‌ای که ما با روس‌ها داریم که آقای عارف قطعاً ملاقات‌های دوجانبه خواهد داشت و موضوعات تجاری و سیاسی را در بر خواهد گرفت و دیگری ورود به مباحث تحولات منطقه‌ای است که با مقامات روس مطرح خواهد شد.

وی تأکید کرد: همچنین در این سفر، برنامه‌ریزی شده که آقای معاون اول با رهبران کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه، پاکستان و برخی دیگر از کشورها ملاقات‌های دوجانبه و بین‌المللی داشته باشد و در نهایت، تحکیم مواضع شانگهای در حفظ انسجام منطقه‌ای بین کشورها می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مالکی درباره این‌که معاون اول رئیس‌جمهور در اجلاس شانگهای حضور دارد و قرار است با نخست‌وزیر روسیه دیدار داشته باشد، این دیدار چقدر می‌تواند حائز اهمیت باشد، گفت: این دیدار بسیار مهم است، زیرا قطعاً در خصوص تحولات بین‌المللی و به‌ویژه تحرکاتی که آمریکایی‌ها در منطقه انجام می‌دهند و دورخیز کردن آمریکایی‌ها برای گرفتن پایگاه مهم بگرام در افغانستان مسائل قابل توجهی وجود دارد که این موضوعات مورد نظر روسیه، چین و ایران است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: یعنی هر سه کشور در این قضیه که آمریکایی‌ها در افغانستان حضور مجدد داشته باشند، واکنش جدی خواهند داشت. اجلاس شانگهای در مسکو هم بهترین فرصت است که این کشورها در این خصوص صحبت کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این موضوعات، موضوعاتی که در قالب راهبردهای دو کشور وجود دارد و راهبردهای تجاری، سیاسی، اقتصادی و نظامی را هم در برمی‌گیرد، قطعاً مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مالکی در پاسخ به این‌که در حال حاضر ما با تحریم‌ها و اسنپ‌بک روبه‌رو هستیم، چگونه می‌توانیم با کشورهای عضو شانگهای ارتباطات خودمان را داشته باشیم، گفت: موقعیت جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که خود این کشورها تمایل زیادی به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران دارند. روسیه، چین، ترکیه و پاکستان به نوعی به این ارتباط تمایل دارند. به‌عنوان مثال، در طول چهار ماه گذشته، دو رئیس قوه یعنی آقای رئیس‌جمهور و بعد از سه ماه، آقای قالیباف سفری به پاکستان داشتند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع اهمیت مراودات دوجانبه کشور را نشان می‌دهد که حتماً باید به‌طور جدی و مستمر ادامه داشته باشد. هم در موضوعات مهم اقتصادی و هم تحولات منطقه‌ای قطعاً می‌تواند با روسیه، چین، ترکیه و سایر کشورها ارتباط برقرار باشد. این نگاه اکنون در دستگاه دیپلماسی ما پررنگ‌تر از گذشته دنبال می‌شود.

انتهای پیام/