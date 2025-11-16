خبرگزاری کار ایران
مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری:

نشانه‌ای از تحول در دیدگاه ترامپ مشاهده نمی‌کنیم

مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری و وزیر پیشین امور خارجه، گفت: نشانه‌ای از اینکه تحولی در دیدگاه آقای ترامپ رخ داده باشد مشاهده نمی‌کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کمال خرازی در حاشیه اختتامیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره ادعای آمریکایی‌ها در خصوص تمایلشان برای مذاکره با ایران، اظهار کرد: ما نشانه‌ای از اینکه تحولی در دیدگاه آقای ترامپ رخ داده باشد مشاهده نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: اگر به این دیدگاه برسند که باید تعامل مثبت و مبتنی بر اصول مذاکره واقعی داشته باشند، ما هم استقبال می‌کنیم اما هنوز آثاری ندیده‌ایم. اگر رویکرد مثبتی داشته باشند و حاضر باشند بر اساس احترام متقابل و اصل برابری مذاکره کنند، ما هم از مذاکره استقبال می‌کنیم.

مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری و وزیر پیشین امور خارجه، افزود: به‌خصوص اینکه ابتدا باید پاسخ این سؤال را در اولین جلسه بدهند که چرا چنین تجاوزی را علیه ایران انجام دادند وقتی که مبنای قانونی نداشت؟ طبیعتاً وقتی نتوانند این حرکت را توجیه کنند، عواقب آن را هم باید بپذیرند.

خرازی در پاسخ به اینکه «چه کار کنیم روابط ما با اروپا عادی‌تر شود؟»، تأکید کرد: شما سؤال کنید که آنها چه کار باید بکنند تا روابط عادی‌تری با ما داشته باشند؟ آنها از ابتدا رویکرد منفی گرفتند، در حالی که ما مذاکره و گفتگو می‌کردیم. در دورانی که من وزیر خارجه بودم با اینها وارد مذاکره شدیم اما آنها کاری کردند که مجبور شدیم تعلیق را بشکنیم و غنی‌سازی را شروع کنیم، چون به تعهدات خود عمل نکردند. در برجام هم اروپا تعهدات خود را انجام نداد و قرار بود تحریم را بردارند اما اقدامی نکردند. آنها باید رویکرد خود را تغییر دهند تا مشکلات خود را با ما حل کنند.

