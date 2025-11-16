پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر شهیدان والا مقام معینی نجف آبادی

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام ،قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی تصریح کرد‌: این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت. بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم فاطمه حیدری نجف آبادی مادر بزرگوار شهیدان والامقام ،قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده گرامی ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت عرض می کنم. این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی طلب می کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران