وی با اشاره به ابرقدرت شدن آمریکا پس از فروپاشی شوروی ادامه داد: در زمان فروپاشی شوروی آمریکا تبدیل به ابرقدرت و فراتر از آن شد. بعد از آن، تجاوز صدام حسین به کویت را داشتیم. اما چرا می‌گویم این شکست نیروهای صدام فاجعه‌بار بود؟ به این دلیل که تغییرات زیادی در آمریکا ایجاد شد.

این تحلیلگر ارشد سیاسی و کارشناس امور راهبردی، با بیان اینکه بعد از ۱۱ سپتامبر ایالات متحده جایگاه جدیدی پیدا کرد، گفت: مستندهای پخش‌شده درباره ۱۱ سپتامبر نشان می‌دهد چه اتفاقاتی در آن روزها و قبل و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر افتاده است. در هر صورت، ایالات متحده بعد از آن اتفاق تهاجمی‌تر شده است. چندین سال بعد از آن، اتفاقاتی در غزه و ۷ اکتبر رخ می‌دهد.

مرندی با اشاره به اینکه حملات به غزه در سال ۲۰۰۶ یا حتی قبل از ۲۰۰۰ همگی ویژگی نسل‌کشی را داشتند اما بعد از ۷ اکتبر دامنه نسل‌کشی گسترده شد، توضیح داد: اسرائیل فکر می‌کرد در غزه می‌تواند حماس را از بین ببرد، اما این امر رخ نداد. اسرائیل در این امر محاسبه غلط داشت و این تغییرات سریع فقط برای اسرائیل نبود. شاهد افول اقتصادی آمریکا و بحران مشاغل آمریکا، معاهده نفتا، لیبرالیسم جدید و حذف قواعد بانکی و... بودیم که همگی با هم باعث شد آمریکا تضعیف شود. اخیراً مسأله اوکراین هم پیش آمد و اینها با هم یک ظن درباره جایگاه ایالات متحده ایجاد کرد.

وی افزود: این همان دلیل اصلی است که ترامپ در دور اول برای آن رئیس‌جمهور شد. او می‌گفت می‌خواهم این چرخه را بشکنم و آمریکا را قدرتمند کنم. این افول در جامعه آمریکا باعث شد آمریکایی‌ها مظنون به آینده آمریکا شوند. مسائل دیگر هم وجود دارد اما این باعث شد این «مود» داخلی آمریکا عوض شود. اسرائیل هم در این‌باره محاسبه غلط انجام داد. به نحوی که اگر رژیم صهیونیستی دو سه ماه نسل‌کشی انجام می‌داد و بعد نسل‌کشی را متوقف می‌کرد، برنده می‌شد چون دروغ‌ها و توجیهات او مورد قبول بود و رسانه‌های آمریکا پشت او بودند.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: وقتی جنگ در غزه طولانی شد، شبیه جنگ آمریکا و ویتنام شد. ابتدا آمریکایی‌ها موافق جنگ ویتنام بودند اما وقتی کم‌کم طولانی شد، مخالف آن شدند. اگر نسل‌کشی دو سه ماه انجام می‌شد، آنها می‌بُردند. این اشتباهِ فاجعه‌آمیز است که اسرائیل انجام داد. اسرائیل تصور کرد که می‌تواند از این قضیه جان سالم به در ببرد، اما غرب تغییر کرده است و اثرش را از دست داده و مثل قبل نیست.