وی افزود: «وقتی در پایتخت با دانشجویان صحبت می‌کنیم، می‌بینیم داوری‌هایشان نسبت به سیستان و بلوچستان دقیق نیست؛ چون بسیاری از مدیرانی که در این استان فعالیت کرده‌اند، نتوانسته‌اند ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و مطالبات مردم را منتقل کنند.»

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: «یادم است در سال ۱۴۰۰ خدمت دکتر مسعود پزشکیان رفتیم و درباره انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت کردیم و از ایشان خواستیم وارد رقابت شوند. دکتر پزشکیان همان زمان گفتند شما دو ویژگی دارید: یکی اخلاق‌مداری در سیاست، و دوم این‌که همواره در دوره وزارت و نمایندگی، مطالبات مردم را با صدای بلند بیان کرده‌اید.»

او ادامه داد: «در همان جلسه، نخستین موضوعی که رئیس‌جمهور امروز مطرح کرد، سیستان و بلوچستان بود؛ درباره توانمندی‌های استان، درباره انسان‌های نجیب و تاریخ‌ساز این منطقه. ما سیاسیون شک نکنید که بدهکار مردم فرهیخته سیستان و بلوچستان هستیم.»

آهی با تأکید بر ضرورت حضور در میدان گفت: «بسیاری از مواقع صدای مردم سیستان و بلوچ شنیده نشده است. ما باید وارد میدان شویم و با افکار عمومی روبه‌رو شویم. ما دو نوع گزارش به دولت ارائه می‌دهیم: یکی گزارش‌های اداری مدیران - که همیشه هم قابل اتکا نیست - و دیگری گزارش‌های میدانی از دل تشکل‌ها و سرمایه اجتماعی مردم. وظیفه من این است که دقیق و بدون لکنت حرف شما را بشنوم و بدون هیچ کم‌وکاستی به رئیس‌جمهور منتقل کنم.»

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به فضای دولت چهاردهم گفت: «کارهای بزرگی در حال انجام است. بسیاری از مشکلات استان می‌تواند با اختیاراتی که رئیس‌جمهور به استانداران تفویض کرده، حل شود. رئیس‌جمهور صراحتاً گفته که استاندار هر استان، رئیس‌جمهور همان استان است. امروز استاندار شما که جوان هم هست، از این اختیارات استفاده می‌کند.»

او در ادامه به موضوعات اجرایی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مسائل از جمله موضوع معادن، ثبت سفارش، تسهیل واردات و مباحث مرتبط با مناطق ویژه، به واسطه همین تفویض اختیارات قابل حل است. تشکل‌ها نیز ستون تپنده یک جامعه زنده‌اند و باید این مطالبات را ملی کنند.»

آهی تصریح کرد: «سیستان و بلوچستان یک استان ویژه است که ظرفیت تبدیل‌شدن به یک فرصت اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی را دارد. ما تحریک قومیت نمی‌کنیم، اما تلاش می‌کنیم منطقه ویژه اقتصادی مشترک با پاکستان و افغانستان را ایجاد کنیم. شما باید مطالبه ملی کنید که تنها بندرگاه اقیانوسی کشور ـ چابهار ـ به جایگاه واقعی خود برسد.»

وی افزود: «این استان از جمله استان‌هایی است که برای آن مشاور ویژه در حوزه تشکل‌ها انتخاب شده است. ما در دولت اعتقاد داریم اگر می‌خواهیم ایران ساخته شود، باید صدای همه مردم شنیده شود؛ چه آن‌هایی که در انتخابات شرکت کردند و چه آن‌هایی که رأی ندادند. صدای مردم بلوچستان و سیستان در بسیاری از دوره‌ها حذف شده بود. دولت آمده است که این صداهای حذف‌شده را بشنود.»

مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: «اگر مردم کنار ما و کنار دولت باشند، اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد. این دوران، دوران مدیران پرتلاش و بانوان پرتلاش است. رئیس‌جمهور همین چند روز پیش گفت هیچ‌کس با ما عقد اخوت ندارد؛ استاندار، فرماندار، وزیر. هر کس در مسیر مطالبات مردم حرکت کند با او همکاری می‌کنیم، وگرنه کنار گذاشته می‌شود.»

وی ادامه داد: «من اعتقاد دارم دنیا را تشکل‌ها اداره می‌کنند. با احزاب سیاسی بزرگ کار کرده‌ام؛ قدرتمندترین حزب همین مجموعه گسترده تشکل‌هاست. تشکل‌های پزشکی، مهندسی، وکلا و… می‌توانند سطح تأثیرگذاری جدی داشته باشند. در دولت چهاردهم، تشکل‌ها رقیب دولت نیستند؛ شریک دولت‌اند، بازوی اجرایی و راهبردی دولت‌اند. اگر تشکل‌ها در تصمیم‌سازی نباشند، کشور ساخته نمی‌شود.»

او با اشاره به نیاز استان به حضور مدیران ملی گفت: «مدیران سیستان و بلوچستان در سطح ملی رونمایی نشده‌اند. ما در دولت چهاردهم تلاش کردیم با سختی بسیار یک استاندار بلوچ و اهل سنت را برای این استان انتخاب کنیم. امروز باید مطالبه ملی شکل بگیرد که مدیران بلوچ در سطح کابینه، معاونت‌های وزرا و حوزه‌های اقتصادی کشور حضور داشته باشند.»

مشاور رئیس‌جمهور افزود: «اگر این اتفاق بیافتد، هم انسجام ملی افزایش پیدا می‌کند و هم بسیاری از مشکلات استان حل خواهد شد. همان‌طور که انتخاب استاندار بلوچ شاخص‌های همبستگی ملی را در استان بالا برد، حضور یک وزیر، یک معاون وزیر یا یک مدیر ارشد اقتصادی از سیستان و بلوچستان نیز می‌تواند مسیر توسعه ایران را شتاب دهد.»

او در پایان گفت: «از سخنان شما بسیار استفاده کردم و شک نکنید همه آنچه گفتید را دقیقاً و بدون حذف، به رئیس‌جمهور منتقل خواهم کرد.»