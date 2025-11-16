حماسه ماندگار سوسنگرد؛ تجلی اراده ملت و بیداری راهبردی انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۶ آبان‌ماه، یادآور یکی از برجسته‌ترین فصل‌های تاریخ دفاع مقدس و نمادی جاودانه از ایمان، همبستگی و ایستادگی ملتی است که در برابر تجاوز رژیم بعث، با تکیه بر باور‌های الهی و شجاعت رزمندگان غیور خود راه دشمن را سد کرد. آزادسازی سوسنگرد در سال ۱۳۵۹، با فداکاری یگان‌های عملیاتی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های مردمی جمهوری اسلامی ایران، نقطه‌عطفی در شکست طرح‌های اشغال‌گرانه و آغاز زوال راهبرد تجاوزکارانه دشمن بود.

در این رخداد بزرگ، نقش تعیین‌کننده و راهبردی مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی) ـ که در آن ایام به‌عنوان نماینده حضرت امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع حضور داشتند ـ برگ زرینی از مدیریت جهادی و مسئولیت‌پذیری انقلابی است. ایشان با هوشیاری، درایت و پیگیری بی‌وقفه روند تصمیم‌سازی را از تأخیر و انحراف مصون داشتند، راه را بر برخی جریان‌های اخلالگر بستند و با هدایت مؤثر، زمینه تحقق عملیات شکست محاصره سوسنگرد را فراهم ساختند؛ عملیاتی که روند پیشروی دشمن بعثی را کند کرد و مسیر پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام را هموار نمود.

حماسه سوسنگرد درس روشن آمادگی، وحدت، ابتکار و حضور به‌موقع است؛ درسی که امروز نیز در برابر تهدید‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی، راهنما و الهام‌بخش ملت ایران است. یاد و نام شهیدان این حماسه بزرگ و همه رزمندگانی که در سخت‌ترین شرایط با ایمان و غیرت ایستادند، چراغ پایداری ملت و مایه تقویت روحیه مقاومت و خودباوری ملی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت این روز بزرگ، یاد و خاطره شهیدان و حماسه‌آفرینان آزادسازی سوسنگرد را پاس می‌دارد و تأکید می‌کند تبیین این رخداد سرنوشت‌ساز، انتقال پیام مقاومت به نسل‌های آینده و بهره‌گیری از تجربه‌های دفاع مقدس در مواجهه با چالش‌های امروز، وظیفه‌ای ملی و مستمر است.