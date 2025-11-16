توضیحات حضرتی در مورد انتصاب سقاب اصفهانی

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی درباره برخی حواشی پیش آمده پیرامون انتصاب دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اظهارکرد: در روزهای اخیر ایرادات، ابهامات، سوالات و ... ازسوی علاقه‌مندان به دولت در مورد حکم دکتر پزشکیان برای آقای سقاب اصفهانی مطرح شد که لازم است توضیحاتی در خصوص آن ارائه شود، اما پیش از هرچیز لازم می‌دانم از حساسیت تمامی این عزیزان و دلسوزان نسبت به دولت خودشان تشکر و قدردانی کنم. این گلایه‌ها و انتقادات بدون شک از سر دلسوزی و علاقه‌مندی به دولت و جناب آقای دکتر پزشکیان است.

حضرتی با اشاره به موضوع ناترازی اظهارکرد: از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، حجم زیادی از ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی از جمله برق، گاز، بنزین، آب و برجای مانده و حل این مساله به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس جمهور در دستورکارقرار دارد، به‌طوری‌که آقای پزشکیان شخصا این موضوع را بررسی کرده و آن را جزو یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار داد. در همین راستا نیز از بیش از یک‌سال پیش تاکنون جلسات متعددی با حضور وزرا، معاونان رئیس جمهور، کارشناسان، نخبگان و فعالان این حوزه برگزار و راهکارهای عبور از ناترازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد:‌ طرح‌های مختلفی برای حل معضل ناترازی‌ها طی سالیان اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌ها، کارشناسان، پژوهشکده‌ها و ... ارائه شده بود که رئیس جمهور تمامی آنها را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا نیز با صاحب‌نظران مختلف دیدار و جلسات متعددی را نیز برگزار کرده است.

حضرتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل ناترازی‌ها گفت: در بخش حل مشکل ناترازی برق، کار وسیع و جامعی صورت گرفته و نهضت نصب پنل‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز شده است. در همین راستانیز در طول همین یکسال به اندازه ۴۰ سال قبل از آن به ظرفیت و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق افزوده شدو امید است که تا پایان سال ۱۴۰۵ بخش اعظمی از ناترازی موجود در حوزه برق حل شود.

وی اضافه کرد: در حوزه آب نیز موضوع برعهده تیمی از نخبگان و کارشناسان در دانشگاه تهران قرارداده شد و چندین دانشگاه دیگر نیز در این بخش با دولت همکاری کردند تا این موضوع را نیز با توجه به شرایط خشکسالی‌های پیاپی تا حد امکان بتوان مدیریت و حل کرد.

حضرتی با اشاره به مجموع جلسات برگزار شد با افراد و صاحبنظران اظهارکرد: در مجموع این بحث‌ها و جلسات برگزارشده، آقای سقاب اصفهانی و تیم ایشان با توجه به تجربه طولانی که در دولت شهید رئیسی نیز داشتند و همچنین با توجه به جامعیت طرح و ایده‌ای که مطرح کردند، به نوعی مسلط‌ترین گروهی بودند که برنامه جامعی برای حل مشکلات ناشی از ناترازی ارائه کردند. از این رو رئیس جمهور نیز در حکمی ایشان را به عنوان عنوان رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کردند. جمع‌بندی نهایی رئیس جمهور پزشکیان نیز این بود که طرح‌های ارائه شده از سوی این تیم کامل‌تر و نزدیکی بیشتری با موضوع عدالت انرژی که مدنظر رئیس جمهور نیز قرار داشت، دارد.

حضرتی با بیان اینکه آقای سقاب اصفهانی از حدود هشت ماه پیش طرح‌ها و ایده‌های خود را به برخی از کارشناسان نیز ارائه کرده بودند، گفت: ایشان به‌زودی جزئیات برنامه‌ها و طرح‌های خود برای حل مشکل ناترازی انرژی رابه شکل رسانه‌ای نیز ارائه خواهند کرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها بخشی از مشکلات در حوزه ناترازی رفع خواهدشد، گفت: یکی از پروژه‌های جدی و کلان دولت چهاردهم حل مشکل ناترازی‌هاست و امید است که همه برای حل این مشکل به دولت و در واقع به کشور عزیزمان کمک کنند تا بتوان از نتایج آن به نفع کشور و مردم بهره‌برد.

وی در پاسخ به پرسشی در موردجهت‌گیری ایده‌ها و نقطه‌نظرات دکتر سقاب اصفهانی با دیدگاه و رویکرد رئیس جمهور پزشکیان و دولت وفاق ملی نیز گفت: آقای سقاب اصفهانی کاملا از رویکردهای رئیس جمهور در این حوزه با خبر هستند و جهت‌گیری و برنامه‌های تیم ایشان نیز منطبق با همین رویکرد است. جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد و ایشان قطعا دیدگاه‌های رئیس جمهور در حوزه عدالت انرژی را دنبال و اجرا خواهند کرد.

حضرتی در پایان با تاکید بر اینکه رئیس جمهور در ادامه نیز با جدیت بر اجرای سیاست‌هاو طرح‌ها در حوزه رفع ناترازی نظارت خواهندکرد، گفت:گزارشی از اقدامات انجام شده به شکل منظم به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

