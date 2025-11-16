امیردریادار سیاری:
دیپلماسی دریایی به دیپلماسی دفاعی و روابط خارجی کشور کمک شایانی میکند/ جمعیت کیفی موجب افزایش قدرت ملی است
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه دیپلماسی دریایی به دیپلماسی دفاعی و روابط خارجی کشور کمک شایانی میکند، گفت: برابر فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیروی دریایی میتواند مانند وزارت امور خارجه در سیاست کلی کشور اثرگذار باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش در پنجاهمین نشست تخصصی میز ناشران و میز تخصصی مدیریت دانش آجا و رونمایی از کتاب دستاوردهای دیپلماسی دریامحور که صبح امروز (یکشنبه) به میزبانی سازمان تربیت بدنی ارتش در ستاد فرماندهی آجا برگزار شد، با تأکید بر نقش انسان سالم در توسعه ملی و سازمانی، اظهار کرد: انسانهای سالم موجب رشد سازمان میشوند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه جمعیت یکی از مولفه های قدرت ملی است، افزود: جمعیت کیفی موجب افزایش قدرت ملی می شود و یکی از ابعاد انسانهای کیفی، داشتن سلامت جسمانی است و این سلامت از طریق ورزش محقق میشود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ورزش در ارتش افزود: ورزش نه تنها در سلامت جسمانی بسیار موثر است، بلکه در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح و ارتش نیز نقش کلیدی دارد.
امیر دریادار سیاری با بیان اینکه ورزش میتواند موجب موفقیت هر جامعهای شود، گفت: ورزش تنها شامل ورزش قهرمانی نمی شود، بلکه شامل همه رشتهها می شود که خوشبختانه ورزش در ارتش به خوبی رونق دارد و ما شاهد میزبانی موفق مسابقات بین المللی سیزم (صعود به دماوند، وزنهبرداری و تیروکمان) بودیم. این میزبانیها در عرصه دیپلماسی نیز موثر است، زیرا کشورهای شرکتکننده از برنامهریزی، نظم و توانمندی کارکنان ارتش ما مطلع میشوند و این در ارتقای توان دیپلماسی موثر است.
وی در ادامه به هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: همانطور که ورزش انسان را از بعد جسمانی میسازد، کتاب نیز انسان را در ابعاد فکری، علمی و معنوی میسازد. کتاب بهترین دوست است؛ چه کتابهای تخصصی که مراجعه میکنیم، چه رمانها برای سرگرمی و کسب تجربه، و چه کتابهای معلومات عمومی. کتاب، فکر را گسترش و شعور را بالا میبرد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش اظهارداشت: کتاب دانستنیها و توانمندیها را افزایش میدهد و موجب بالا بردن پایداری می شود و به عنوان دوست خوب بسیار ارزشمند است و امیدواریم به حوزه کتاب و کتابخوانی بیشتر پرداخته شود؛ چرا که اثرات بسیار موثر و مفیدی در افزایش توانمندی دانشی دارد.
وی در ادامه به موضوع دیپلماسی دریایی و اقدامات نیروی دریایی ارتش اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی )، نیروی دریایی را هم علمی، هم نظامی، هم سیاسی و هم بینالمللی دانسته اند که در بُعد سیاسی و بینالمللی و نیروی دریایی میتواند مانند وزارت امور خارجه در سیاست کلی کشور اثرگذار باشد و به برقراری و توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف کمک کند؛ بنابراین این همان دیپلماسی دریایی است که به دیپلماسی دفاعی و روابط خارجی کشور کمک شایانی میکند. نتیجه این اقدامات در سفرها و دیپلماسی ها موجب افزایش اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است.