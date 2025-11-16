آئین رونمایی از کتاب «دستاوردهای دیپلماسی دریامحور»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی ارتش، کتاب «دستاوردهای دیپلماسی دریامحور»، تألیف امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (یکشنبه) در ستاد فرماندهی آجا رونمایی شد.

کتاب دستاوردهای دیپلماسی دریامحور، تحولات و رخدادهای دیدار فرماندهان نیروی دریایی راهبردی ارتش با فرماندهان نیروی دریایی کشورهای دوست و دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد

