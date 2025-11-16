خبرگزاری کار ایران
باحضور امیر دریادار سیاری انجام شد؛

آئین رونمایی از کتاب «دستاوردهای دیپلماسی دریامحور»

آئین رونمایی از کتاب «دستاوردهای دیپلماسی دریامحور»
کتاب «دستاوردهای دیپلماسی دریامحور» با حضور رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در سالن همایش اداره فناوری اطلاعات ستاد آجا رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی ارتش، کتاب «دستاوردهای دیپلماسی دریامحور»، تألیف امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (یکشنبه) در ستاد فرماندهی آجا رونمایی شد.

کتاب دستاوردهای دیپلماسی دریامحور، تحولات و رخدادهای دیدار فرماندهان نیروی دریایی راهبردی ارتش با فرماندهان نیروی دریایی کشورهای دوست و دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد

 

