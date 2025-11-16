به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» گفت: این کنفرانس بین‌المللی یکی از جلسات فرعی مجمع گفت‌وگوهای تهران است که امسال ما مجمع را در ابتدای سال داشتیم.

وی ادامه داد: اقداماتی که این کشورها در حال اجرا هستند، در حقیقت بازگرداندن حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل به قبل از تشکیل سازمان ملل و زمانی است که حقوق بین‌الملل نبود و قانون جنگل حاکم بود؛ اینکه یک کشور در هر زمانی که بخواهد حمله کند و به شهرها دستور تخلیه و درخواست تسلیم بدون قید و شرط بدهد و تصمیم بگیرد که چه کاری در چه کشوری باید انجام شود و چه کاری نباید انجام شود، چیزی جز قانون جنگل نیست.

وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: این کار در حقیقت همه کشورها را سوق می‌دهد به سمت اینکه قوی باشند و بدون اتکا به حقوق بین‌الملل از خودشان دفاع کنند که منتهی به یک هرج و مرج بین‌المللی می‌شود و این مسیری است که آمریکا در حال طی کردن آن است. به اعتقاد ما جامعه بین‌الملل باید در مقابل این مسیر ایستادگی کند و ما برگردیم به ارزش‌های بین‌المللی، به حقوق بین‌الملل و دیپلماسی برای ایجاد صلح و ثبات.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره گفت: سیاست ما کاملاً روشن است؛ ما همچنان پیگیر دیپلماسی و طرفدار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مسائل هستیم. البته در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی کوتاه نخواهیم آمد و این امر را در مقاطع مختلف، از جمله در جنگ ۱۲ روزه به‌خوبی نشان دادیم. سیاست ما مقاومت در برابر سلطه‌طلبی و «نه» گفتن به سلطه و «آری» گفتن به دیپلماسی و گفت‌وگوست.

وزیر خارجه همچنین در پاسخ به سؤالی در ارتباط با صحبت‌های صبح امروز او در مورد مذاکره خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش از این نیز گفته‌ایم، ایران همواره طرفدار دیپلماسی و مذاکره است؛ مذاکره‌ای شرافتمندانه، منصفانه و بر اساس پیشبرد منافع متقابل.

عراقچی ادامه داد: ولی رویکرد فعلی مقامات آمریکایی حاکی از مذاکرات برابر و منصفانه برای رسیدن به منافع متقابل نیست و آنچه می‌بینیم در حقیقت تلاش برای دیکته کردن خواسته‌های حداکثری و زیاده‌خواهانه است. ما در برابر این نوع سیاست و خواسته‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو نمی‌بینیم؛ ما در حقیقت مذاکره‌ای را که برای دیکته کردن باشد، قبول نمی‌کنیم.

وی درباره اینکه گفته می‌شود وزارت خارجه منفعل است، گفت: انفعالی در کار نیست. وزارت امور خارجه در طول یک سال گذشته، در شرایط جنگی کشور، به وظایف خود عمل کرده است. ما رایزنی‌های متعدد داشتیم. در جریان جنگ ۱۲ روزه، فکر می‌کنم همکاران من در وزارت امور خارجه و در نمایندگی‌های خارج از کشور عملکرد درخشانی داشتند در اثبات مشروعیت و حقانیت مردم ایران و نشانه‌اش این است که بیش از ۲۰ کشور دنیا از جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و حملات را محکوم کردند. بعد از آن، در قضیه اسنپ‌بک، وزارت امور خارجه و سیاست خارجی ایران موفق شدند یک کار کاملاً غیرقابل تصور را انجام بدهند با شکافی که داخل شورای امنیت ایجاد شد.

عراقچی گفت: آمریکایی‌ها اعتراف کردند که ایران دنیا را به دو قسمت تقسیم کرده است؛ یک اکثریتی که طرفدار خودش است و اقلیتی که طرفدار آمریکا است. شورای امنیت بعد از قضیه اسنپ‌بک واقعاً نشان داد که تقسیم شده است و نظرات متضادی در آن وجود دارد. اخیراً دیدم یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی نوشته بود که با توجه به ناکارآمد شدن شورای امنیت باید راه‌های دیگری برای برخورد با ایران پیدا کرد.

وی ادامه داد: این کنفرانس خود نشانه دیگری است از اینکه وزارت امور خارجه ابتکارات بین‌المللی را در نظر دارد و دنبال می‌کند. ما در همین روزهای اخیر درگیر ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان هستیم. تماس‌های تلفنی برقرار کرده‌ام و امیدوار هستم به یک نتیجه برسد. یک جلسه منطقه‌ای ان‌شاءالله تشکیل خواهد شد؛ ما در همین رابطه دنبال آن هستیم. و همین‌طور ابتکارات دیگری در خصوص مذاکره. طبیعی است که ما ابتکار داریم و به اصطلاح راه‌حل‌هایی داریم، اما به شرطی که در جهت منافع مردم ایران و برای حفظ حقوق مردم ایران باشد. و در شرایطی که طرف مقابل اصرار بر مذاکراتی دارد که حقوق مردم ایران پایمال شود و درخواست‌های زیاده‌خواهانه‌ای دارد که هیچ فرد ایرانی به آنها رضایت نمی‌دهد، طبیعی است که وزارت خارجه هم با این پیشنهادها همراهی نخواهد کرد.

