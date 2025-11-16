خبرگزاری کار ایران
حضرتی:

هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: آنچه که در مورد استعفای برخی از اعضای دولت از شخص رئیس جمهور تا معاون اول و وزرا و ... مطرح می‌شود، به هیچ عنوان صحت ندارد و تمامی اعضای دولت با تمام توان درحال تلاش برای حل مشکلات هستند.

به گزارش  ایلنا، الیاس حضرتی با اشاره به شایعات مبنی بر استعفاء اعضای دولت گفت: شایعه استعفای اعضای دولت از آن دست موضوعاتی است که بارها در فضای مجازی منتشر شده است. این شایعات چندین بار در مورد رئیس جمهور و اخیرا نیز درمورد دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور مطرح شده و درگذشته نیز درباره برخی از وزرا، معاونان رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز چنین اخباری منتشر شده که هیچ کدام از این موارد صحت ندارد.

حضرتی با بیان اینکه هیچ برنامه استعفایی در دولت مطرح نیست، گفت: تمام اعضای دولت محکم، هماهنگ و یکدست در تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات کشور هستند و قطعا نیز این مشکلات حل خواهد شد. کمااینکه بسیاری از این مشکلات نیز درحال حل شدن است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به کلان پروژه‌های دولت، اظهارکرد:‌ عدالت آموزشی، رفع ناترازی، نظام ارجاع، افزایش اختیارات استانداران به ویژه در استان‌های مرزی، محله‌محوری و ... همه جزو اقداماتی است که ازسوی دولت و با همکاری و همراهی تمامی اعضای دولت درحال انجام است.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و ... همگی درحال تلاش برای حل مشکلات هستند و چنین شایعاتی در اراده آنان برای حل مشکلات کشور اثرگذار نیست.

