خامسیان:

کسانی که درکی از منافع ملی ندارند به دنبال حاشیه سازی برای دولت هستند

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: کسانی که درکی از منافع ملی ندارند به دنبال حاشیه سازی برای دولت هستند

به گزارش ایلنا،‌ علیرضا خامسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :

سفر دکتر عارف به مسکو برای شرکت در اجلاس شانگهای یکی از مهمترین سفرهای دیپلماتیک مقام ارشد دولت بعد از اسنپ بک محسوب می شود. 

حال در آستانه این سفر عده ای که درکی از منافع ملی ندارند با خبرسازی به دنبال حاشیه سازی برای دولت هستند به چه قیمتی؟حرمت رسانه و روزنامه نگاری را پاس دارید.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
