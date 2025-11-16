خبرگزاری کار ایران
پیگیری تخصیص ارز برای واردات گوشت در بازدید بازرس سازمان بازرسی از مجتمع صنایع غذایی جنوب تهران

بازرس‌کل امور جهاد کشاورزی و مشاور رئیس سازمان بازرسی با محوریت صیانت از سلامت مردم، به‌صورت سرزده از یکی از مجتمع‌های صنایع غذایی فعال در حوزه تولید و بسته‌بندی محصولات پروتئینی در جنوب پایتخت بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا آذری بازرس‌کل امور جهاد کشاورزی و محیط‌زیست و بیات مشاور رئیس سازمان بازرسی با محوریت صیانت از سلامت مردم، به‌صورت سرزده از یکی از مجتمع‌های صنایع غذایی فعال در حوزه تولید و بسته‌بندی محصولات پروتئینی در جنوب پایتخت بازدید کردند.

در این بازدید، هیئت بازرسی ضمن بررسی کیفیت محموله وارداتی گوشت گوسفندی تازه از کشور روسیه، از نزدیک فرآیند‌های بهداشتی و صنعتی تولید، بسته‌بندی و زیرساخت‌های موجود این واحد برای ایفای نقش در اجرای طرح «تنظیم بازار گوشت» را ارزیابی کرد.

همچنین تمام مراحل مرتبط با فرآوری، قطعه‌بندی و بسته‌بندی انواع گوشت و فرآورده‌های پروتئینی مورد بازدید و بررسی تخصصی قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، نشستی با حضور مسولان سازمان دامپزشکی و مدیران مجتمع تولیدی برگزار شد.

مدیران مجموعه توضیحاتی درباره فرآیند‌های کاری، بهره‌گیری از فناوری‌ها و دانش روز در تولید و بازاریابی، استفاده از توصیه‌های آموزشی و ترویجی محققان و کارشناسان دامپزشکی و جهاد کشاورزی و همچنین رعایت دستورالعمل‌های فنی، بهداشتی و ایمنی ارائه کردند.

در این نشست، چالش‌های صنایع بسته‌بندی مواد پروتئینی و نیز موضوع تخصیص ارز برای واردات گوشت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد بازرسان سازمان بازرسی ضمن برگزاری جلسه با متولیان امر، پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

