خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوسف پزشکیان:

رئیس سازمان بهینه‌سازی با فشار یا توصیه‌ منصوب نشده است

رئیس سازمان بهینه‌سازی با فشار یا توصیه‌ منصوب نشده است
کد خبر : 1714872
لینک کوتاه کپی شد.

عضو دفتر رئیس‌جمهوری گفت: انتخاب رئیس سازمان بهینه‌سازی کاملا آگاهانه و به دور از هرگونه فشار یا توصیه‌ای صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا،  یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر توییت رئیس‌جمهوری، نوشت: «رئیس‌جمهور نه یک فرد، بلکه یک تیم و یک برنامه مشخص را برای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی انتخاب کرده‌اند. این انتخاب کاملا آگاهانه و به دور از هرگونه فشار یا توصیه‌ای صورت گرفته است. آنچه برای دکتر پزشکیان اولویت دارد، اعتلای کشور و رضایت مردم است.»

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ