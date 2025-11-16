یوسف پزشکیان:
رئیس سازمان بهینهسازی با فشار یا توصیه منصوب نشده است
عضو دفتر رئیسجمهوری گفت: انتخاب رئیس سازمان بهینهسازی کاملا آگاهانه و به دور از هرگونه فشار یا توصیهای صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر توییت رئیسجمهوری، نوشت: «رئیسجمهور نه یک فرد، بلکه یک تیم و یک برنامه مشخص را برای سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی انتخاب کردهاند. این انتخاب کاملا آگاهانه و به دور از هرگونه فشار یا توصیهای صورت گرفته است. آنچه برای دکتر پزشکیان اولویت دارد، اعتلای کشور و رضایت مردم است.»