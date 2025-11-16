خبرگزاری کار ایران
طرح مقابله با نفوذ یاور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است

وزیر اطلاعات با اشاره به طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» گفت: با توجه به اینکه استکبار و نظام سلطه می‌خواهد مسئله نفوذ را با هجمه و جنگ ترکیبی بر کشورمان تحمیل کند، طرح مقابله با نفوذ می‌تواند، کمک و یاور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد.

به گزارش  ایلنا، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات با اشاره به اهمیت طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» که در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، گفت: استکبار و نظام سلطه می‌خواهد مسئله نفوذ را با هجمه و جنگ ترکیبی بر کشورمان تحمیل کند و هدفشان براندازی است.

وی با تاکید بر اینکه نفوذ یکی از ابزار‌های کار و فعالیت دشمن محسوب می‌شود، اظهار کرد: در واقع دشمنان این اصل قدیمی را در کشور‌های مختلف عملیاتی کرده و بعضا نیز به نتیجه رساندند که در زمان‌هایی از آن به عنوان انقلاب‌های رنگی یاد می‌شود.

خطیب افزود: این مهم در حالیست که موضوع یاد شده به لطف وفاق، انسجام، همراهی، تعصب، اعتقاد و غیرت مردم به کشور ایران و سرزمین شان، موفق نبوده و موفق هم نخواهد بود، اما دشمن در شرایط و دوره‌های مختلف مانند فتنه ۸۸ تلاش کرده از نفوذ بهره‌برداری کند.

وزیر اطلاعات در این زمینه، خاطرنشان کرد: بنابراین طرح مذکور می‌تواند در چارچوبی که برای جامعه قابل مشاهده باشد، کمک و یاور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد؛ یادآور می‌شود ما در هر طرح و لایحه، سیاست، تصمیم، راهبرد و اقدامی بر حفظ امنیت، انسجام و اتحاد مقدس مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، تاکید داریم. 

