به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در راستای نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جانشین رئیس کارگروه استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان مرکزی بازدید کرد.

وی در این بازدید، ضمن ابراز رضایت از روند فعلی ساماندهی اموال متروکه و نگهداری مناسب این اموال در این مجموعه، بر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در حاشیه این بازدید، با تأکید بر ضرورت تسریع و قاطعیت بیشتر در تعیین تکلیف نهایی کالا‌های رسوبی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی، تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف و رسوبی است. اموالی که در این انبار‌ها نگهداری می‌شوند اولا باید به طور مناسبی نگهداری و سپس هرچه سریع‌تر و با رعایت کامل موازین قانونی تعیین تکلیف شود تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

شایان ذکر است در جلسه‌ای که در اداره کل اموال تملیکی استان مرکزی تشکیل شد ضرب الاجل ۳ ماهه جهت تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های ماقبل سال ۱۴۰۲ توسط رئیس کل دادگستری تعیین شد و مقرر شد در طول این مدت مسئولین قضایی مربوطه نظارت مستمر و بازدید میدانی از روند اجرای کار داشته باشند تا تمهیدات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی موجود در مسیر تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و بلاتکلیف اتخاذ شود.