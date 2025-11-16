خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکر‌های حنظله + تصاویر

افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکر‌های حنظله + تصاویر
کد خبر : 1714829
لینک کوتاه کپی شد.

هکر‌های گروه حنظله اطلاعات ۹ صهیونیست را از بخش‌های مختلف نظامی رژیم صهیونیستی افشا کرد.

به گزارش  ایلنا، گروه حنظله در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات ۹ صهیونیست از صنایع نظامی، ارتش و رسانه‌های رژیم صهیونیستی توسط هکر‌های این گروه افشا شده است.
 

افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکر‌های حنظله + تصاویر

افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکر‌های حنظله + تصاویر افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکر‌های حنظله + تصاویر افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکر‌های حنظله + تصاویر
 
 
بنابر بیانیه این گروه، حنظله موفق شده است به دوربین‌های امنیتی فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی و مشخصاً بن‌گوریون دسترسی پیدا کند، دوربین‌هایی که برای تشخیص چهره مسافران و بررسی آن‌ها نصب شده است و این یعنی کنترل ورود و خروج صهیونیست‌ها.
 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ