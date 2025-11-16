افشای اطلاعات ۹ صهیونیست توسط هکرهای حنظله + تصاویر
هکرهای گروه حنظله اطلاعات ۹ صهیونیست را از بخشهای مختلف نظامی رژیم صهیونیستی افشا کرد.
به گزارش ایلنا، گروه حنظله در بیانیهای اعلام کرد که اطلاعات ۹ صهیونیست از صنایع نظامی، ارتش و رسانههای رژیم صهیونیستی توسط هکرهای این گروه افشا شده است.
بنابر بیانیه این گروه، حنظله موفق شده است به دوربینهای امنیتی فرودگاههای رژیم صهیونیستی و مشخصاً بنگوریون دسترسی پیدا کند، دوربینهایی که برای تشخیص چهره مسافران و بررسی آنها نصب شده است و این یعنی کنترل ورود و خروج صهیونیستها.