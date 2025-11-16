معاون حقوقی وزارت خارجه:
اروپاییهای میخواهند شکست خود در نیویورک را در وین جبران کنند
معاون حقوقی وزارت خارجه گفت: قاطبه جامعه بینالملل از اقدام آنها برای فعال کردن اسنپبک حمایت نکرد و اقدام آنها با مخالفت تعدادی از اعضای شورای امنیت نیز روبهرو شد. آنها در واقع میخواهند شکستی را که در نیویورک متحمل شدند، به نوعی در وین جبران کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه، در جمع خبرنگاران در حاشیه کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» در ارتباط با اظهارات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه او مدیریت حمله رژیم صهیونیستی به ایران را بر عهده داشته است، گفت: این سخنان، مسئولیت حقوقی آمریکا در این تجاوز را نشان داد. البته آمریکا در این تجاوز مسئولیت داشت، چرا که خود به ایران حمله نظامی کرد، ولی با این سخنان مسئولیت هدایت و مدیریت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را نیز پذیرفت. در این چهارچوب و با توجه به این سخنان، ما نیز سندی را در شورای امنیت ثبت کردیم و دوستان حقوقی ما در وزارت خارجه و دیگر نهادهای مسئول در تلاش هستند که با استفاده از ابزارهای حقوقی علیه آمریکا اقدام کنند و ما از تمام ابزارهای لازمِ حقوقی، سیاسی و دیپلماتیکِ خود برای پاسخگو کردن آمریکا در این زمینه استفاده میکنیم.
وی با اشاره به تلاش سه کشور اروپایی برای ارائه قطعنامه علیه ایران در جلسه شورای حکام که قرار است اواخر هفته جاری در وین برگزار شود، گفت: سه کشور اروپایی با اقدامی که در شورای امنیت و نیویورک انجام دادند و در راستای فعال کردن اسنپبک حرکت کردند، خود را از حوزه دیپلماسی و گفتوگو با ایران در ارتباط با موضوع هستهای ایران حذف کردند.
وی افزود: این کشورها بهجای پاسخگویی در برابر سکوت و بیعملی خود در ارتباط با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، میخواهند فشار دیگری را به ایران وارد کنند. علت این موضوع این است که آنها نتوانستند آنچه را که در اجرای اسنپبک به دنبال آن بودند به دست آورند. آثار منفی اقتصادی اسنپبک تا حدودی مدیریت و کنترل شد و از بُعد سیاسی و بینالمللی نیز ما توانستیم در این زمینه انشقاقی را در جامعه بینالمللی به وجود آوریم؛ بنابراین آنها به دنبال فشار دیگری هستند.
معاون حقوقی وزارت خارجه درباره ساخت کلاهک هستهای در آمریکا از یکسو و تهدید ایران توسط آمریکا از سوی دیگر گفت: آمریکا اولین کشوری بود که سلاح اتمی را علیه مردم ژاپن به کار برد و بیشترین کلاهک هستهای را نیز اکنون دارد. اما نکته مهم این است که کشوری که خود در تولید سلاحهای هستهای پیشرو است و سایر کشورها را تهدید میکند، صلاحیت ندارد و نمیتواند به دنبال اجرای تعهدات سایر کشورها در زمینه معاهده عدم اشاعه هستهای (NPT) باشد. ابتدا ایالات متحده و کشورهای هستهای دیگر مانند فرانسه و انگلیس و حتی آنهایی که عضو نیستند مانند رژیم صهیونیستی باید مجبور شوند تحت فشار قرار گیرند تا اگر عضو نیستند، عضو شوند و سایر کشورهایی که سلاح دارند و کشورهای دیگر را تهدید میکنند باید طبق ماده شش این معاهده به دنبال خلع سلاح این کشورها بروند. اما اقدامات، اقدامات اساسی نیست.
غریب آبادی با بیان اینکه ۴ یا ۵ تا از این سلاحها برای اینکه کل دنیا نابود شود کافی است، ادامه داد: دیگر نیاز نیست که به دنبال افزایش بروند آمریکا بهعنوان کشوری که مداخله مستقیم در حملات نظامی به ایران داشته کاملا مسئولیت حقوقی آمریکا در این حملات را نشان داد و البته آمریکا حمله مستقیم به تأسیسات هستهای ایران هم داشت و الان مسئولیت هدایت حمله بر ایران را هم رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است و ما از همین رو سندی را در سازمان ملل و شورای امنیت به ثبت رساندهایم و همکاران حقوقی ما در حال بررسی راهکارهای لازم برای اقدامات حقوقی علیه آمریکا هستند.
وی تاکید کرد: این بسیار کلیدی است؛ یک کشور نباید تجاوز کند و افتخار کند و قِسِر در برود بنابراین ما از تمامی ابزارهای لازم در این زمینه از جمله ابزارهای حقوقی و دیپلماسی و سیاسی استفاده میکنیم تا این رژیم را در عرصه بینالمللی پاسخگو کنیم.