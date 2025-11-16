حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت ایران شد
جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران (حاما) روز جمعه ۲۳ آبان با حضور اکثریت اعضا برگزار و طی آن احمد حکیمیپور به عنوان دبیرکل جدید ایت حزب انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران (حاما) روز جمعه ۲۳ آبان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
در این جلسه، نخستین دستور کار به بررسی ناترازیهای حوزه آب و پیامدهای آن بر استانها و مناطق مختلف کشور اختصاص یافت. اعضای شورا پس از ارائه گزارشها و طرح دیدگاههای کارشناسی، تصمیم گرفتند کارگروهی ویژه برای بررسی علل ناترازی آب و تدوین راهکارهای پیشنهادی در چارچوب کمک به دولت و دستگاههای مسئول تشکیل دهند. مأموریت این کارگروه، تهیه گزارشی جامع و ارائه راهکارهای اجرایی در حد توان و ظرفیت حزبی اعلام شد.
در بخش دوم جلسه، با توجه به پایان دوره فعالیت دبیرکل پیشین، موضوع انتخاب دبیرکل جدید در دستور کار قرار گرفت. بر اساس پیشنهاد اعضای شورای مرکزی و با رأی اکثریت حاضرین، احمد حکیمیپور به عنوان دبیرکل جدید حزب اراده ملت ایران انتخاب شد.
پیش از این، افشین فرهانچی مسئولیت دبیرکلی حزب را بر عهده داشت.
شورای مرکزی در پایان جلسه ضمن قدردانی از تلاشهای دبیرکل پیشین، بر ضرورت تقویت فعالیتهای حزبی، توسعه ارتباط با بدنه اجتماعی و پیگیری مسائل ملی در چارچوب مسؤولیتپذیری جمعی تأکید کرد