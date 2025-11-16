خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحات دادستان آبادان درباره پرونده مفقودی دختر ۱۷ ساله

توضیحات دادستان آبادان درباره پرونده مفقودی دختر ۱۷ ساله
کد خبر : 1714743
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب آبادان از تشکیل پرونده قضایی درباره مفقود شدن دختر ۱۷ ساله ساکن این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، روح الله زندی گفت: ستاره حیدری نوجوان ۱۷ ساله آبادانی پانزدهم آبانماه به جهت خرید به مرکز شهر سفر می‌کند پس از آن هر دو خط تلفن نامبرده خاموش و تا کنون اطلاعی از آن یافت نشده است.

وی افزود: پس از مراجعه خانواده مفقود شده به دادستانی، پرونده ویژه در شعبه دوم بازپرسی شهرستان تشکیل و دستورات قضایی به ضابطین و پلیس آگاهی جهت اقدامات گسترده تخصصی و رصد تلفن، حساب‌های وی صادر شد.

وی با بیان اینکه با بازبینی دوربین‌های محدود مورد نظر و استعلام از ادارات و نهاد‌های انتظامی و درمانی تا کنون اطلاعی از مفقود شده یافت نشد، افزود: پیگیر‌ها و نظارت‌های قانونی همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت کشف هرگونه سرنخی اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ