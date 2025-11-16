پزشکیان:
رئیس جمهور گفت: ناترازی انرژی مسئلهای جدی و انباشته است؛ با دستور حل نمیشود و باید واقعبینانه و مرحلهبهمرحله پیش رفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ناترازی انرژی مسئلهای جدی و انباشته است؛ با دستور حل نمیشود و باید واقعبینانه و مرحلهبهمرحله پیش رفت.
وی در مطلب خود آورده است: از ابتدا تأکید کردم باید بر اساس برنامه هفتم حرکت کرد. تشکیل سازمان بهینهسازی طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم، قدمی عملی برای مدیریت مصرف، رفع ناترازی و ساماندادن یارانههاست.