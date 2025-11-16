خطیبزاده:
اگر قرار به مذاکره با آمریکا باشد، قطعاً یک «مذاکره مسلح» خواهد بود
معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه گفت: اگر روزی قرار باشد در چارچوب شرایط گفتهشده مذاکره با ایالات متحده اتفاق بیفتد، قطعاً یک «مذاکره مسلح» است. مذاکره مسلح، مذاکرهای است که ما به طرف مقابل هیچ اعتمادی نداریم و بلکه آمادگی کامل داریم که در مقابل فریبهای طرف مقابل اقدامات موثری انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید خطیبزاده در حاشیه کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم؛ تجاوز و دفاع» با حضور در جمع خبرنگاران گفت: این همایش در زمانی برگزار میشود که متأسفانه شاهد موج جدیدی از استفاده از زور در نظام بینالملل هستیم. حدود پنج ماه قبل، ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند و به سایتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران که صلحآمیز و زیر نظر آژانس بود، حمله کردند و باعث شدند که بزرگترین نقض حقوق بینالملل از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در سایتهای هستهای کشور اتفاق بیفتد.
معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجه ادامه داد: طبیعی است که در ماههای گذشته و طی ماههای آینده، جمهوری اسلامی از تمامی ابزارهای خود استفاده کند؛ اولاً در سطح نظام بینالملل موارد مورد نظر خودش را به همه گوشزد کند و همگرایی در مقابل انحصارطلبی رئیسجمهور آمریکا و برخی کارگزارانش در منطقه، از جمله رژیم صهیونیستی، ایجاد شود.
وی ادامه داد: آنچه رئیسجمهور ایالات متحده بهعنوان صلح نامید، در واقع برتریجویی و هژمونیطلبی بود و آنچه که بهعنوان اقتدار و قدرت از آن نام میبرد، استفاده از زور در بسیاری از بخشهای مختلف دنیا است. این روند باید متوقف شود. نظامیگری در بالاترین سطح خود در نظام بینالملل قرار گرفته و از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه است.
وی در پاسخ به این سؤال که «آمریکاییها مطرح میکنند که ما بهدنبال مذاکره هستیم و اگر جنگی هم صورت گرفته، برای کشاندن ایران به میز مذاکره است»، گفت: آنچه آمریکاییها میگویند یک طرف ماجراست، آنچه عمل میکنند، طرف واقعی ماجراست. ایالات متحده تنها ساعاتی پس از اینکه ما پیامهایی رد و بدل میکردیم و برنامه را برای نشست ششم در مسقط آماده میکردیم، به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد.
وی ادامه داد: شما بدانید، ما نیمهشب جمعه به تهران رسیدیم. شخصاً من ساعت یک شب به منزل رسیدم و ساعت سه شب، در حالی که ما آماده میشدیم برای دور ششم مذاکرات، ایالات متحده و رژیم اسرائیل در یک حمله کاملاً هماهنگشده به ایران تجاوز کردند. طبیعتاً کسی که میز مذاکره را به هم زده و شباهت به خونریزی زده به صلح و امنیت و آرامش یک ملت ندارد، نمیتواند دم از مذاکره بزند. همه مردم ایران میدانند مذاکره یک فرایند دادن و ستاندن است و مذاکره در چارچوب اتفاق میافتد. ایالات متحده تا به امروز طی چند ماه گذشته آمادگی یک مذاکره واقعی و نتیجهمحور را نداشته است. مردم ما باید صادقانه بدانند که تمام تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماههای گذشته پیش از حملات، منظورم جلوگیری از این جنگ و تشدید آن است، انجام شد. اما آنچه اتفاق افتاد، یک توهم و یک سری انحرافات ادراکی موجود در واشنگتن بود که تصور میکردند از طریق ابزار نظامی میتوانند به اهدافشان دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: امروز که به آن اهداف دسترسی پیدا نکردند، میخواهند با استفاده از دیپلماسی و نمایش مذاکره و تئاتر مذاکره به آن برسند. ایران همواره آمادگی داشته و آمادگی خود را اعلام کرده است؛ در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری تحت آن شرایط حرکت کنیم و منافع عالی مردم ایران را مدنظر داریم. آن چیزی که من در مورد «مذاکره مسلح» گفتم، به این معنی است که در حالی که طرف مقابل تمامی سلاحهای نظامی خود را علیه کشورهای دیگر بهکار گرفته و تمام منابع خود را مسلح کرده و آرایش تهدید برای کشورهای دیگر میگیرد، این یک مذاکره بیطرفانه نیست. بنابراین آنچه اتفاق میافتد همواره توجه و دقت به نیات و اقدامات طرف مقابل است. اگر روزی قرار باشد در چارچوب شرایط گفتهشده مذاکره با ایالات متحده اتفاق بیفتد، قطعاً یک «مذاکره مسلح» است. مذاکره مسلح، مذاکرهای است که ما به طرف مقابل هیچ اعتمادی نداریم و بلکه آمادگی کامل داریم که در مقابل فریبهای طرف مقابل اقدامات موثری انجام دهیم.