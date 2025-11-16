سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری خبر داد؛
ایران رسماً به موافقتنامههای "استراسبورگ" و "وین" پیوست
جمهوری اسلامی ایران رسما به "موافقتنامه استراسبورگ" درباره طبقهبندی بینالمللی اختراعات و "موافقتنامه وین" درباره طبقهبندی بینالمللی عناصر تصویری علائم تجاری پیوست.
به گزارش ایلنا، احمدعلی محسنزاده سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با اعلام این خبر افزود: با تودیع سند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمانهای بینالمللی در شهر ژنو سوئیس، نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ـ به عنوان امین این معاهدات بینالمللی ـ، ایران رسماً به این دو سند مهم بینالمللی پیوست.
محسنزاده با اشاره به اینکه وزارت دادگستری به عنوان ریاست و دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، در روند بررسی لوایح الحاق به این دو موافقتنامه در دولت و مجلس شورای اسلامی، بررسی تخصصی و هماهنگیهای لازم را به عهده داشته است اظهار کرد: پیوستن به این معاهدات گامی مهم در ارتقای دیپلماسی حقوقی کشور و تقویت حضور مؤثر و فعالانه در مجامع سازمان جهانی مالکیت فکری است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته به کنوانسیون پاریس درباره حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته است و این دو موافقتنامه نیز در چارچوب مفاهیم و موضوعات کنوانسیون پاریس به تصویب رسیده است. نظامهای طبقهبندی که دو معاهده استراسبورگ و وین ایجاد کردهاند اهمیت ویژهای در زمینه حمایت از مالکیت فکری، هم برای مراجع ثبتی و اجرایی و هم برای ذینفعان و کنشگران حوزههای فناوری و تجارت دارد.
موافقتنامه استراسبورگ در سال 1971 میلادی امضاء شده و در 1975 به اجرا درآمد. هدف این موافقتنامه ایجاد یک سیستم مشترک با عنوان طبقه بندی بینالمللی اختراعات یا IPC جهت طبقهبندی پتنتها و مدلهای مصرفی است. بر اساس این سیستم، موضوعات مختلف فناوری به بخشها، طبقات، طبقات فرعی و گروهها تقسیم میشود که به دستهبندی و مشخص کردن اختراعات کمک میکند.
هدف اصلی سیستم IPC ارائه یک ابزار جستجوی مؤثر برای بازیابی اسناد ثبت اختراع به وسیله ادارات مالکیت صنعتی و سایر کاربران است. کدهای این طبقهبندی توسط ادارات ثبت اختراع به اظهارنامهها و گواهینامههای ثبت اختراع اختصاص داده میشود.
همچنین موضوع موافقتنامه وین، طبقهبندی عناصر تصویری موجود در علائم تجاری است. بر اساس این موافقتنامه، ادارات صلاحیتدار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهیهای رسمی مربوط به ثبت و تمدید علائم تجاری، نشانههای مربوط به طبقهبندی را درج نمایند. با توجه به گسترش کمی و پیچیدگی طراحی علائم تجاری مورد استفاده اشخاص و شرکتها در ایران و در سطح جهان و با توجه به استفاده از فناوریهای جدید در طراحی و استفاده از علائم تجاری، اهمیت طبقهبندی عناصر تصویری علائم بیشتر شده است.
این دو موافقتنامه در ارتقای زیرساختهای حمایت از مالکیت فکری در کشور اهمیت بسزایی دارند و ابزاری خواهند بود تا فناوران یا تجار بتوانند به سهولت اختراعات یا علائم تجاری خود را در هر نقطه از جهان به ثبت رسانده و مورد حمایت قرار دهند.