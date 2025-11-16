خبرگزاری کار ایران
آغاز کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم؛ تجاوز و دفاع»

آغاز کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم؛ تجاوز و دفاع»
کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع، با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»،  با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، معاونانش و جمعی از مهمانان خارجی در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه آغاز شد.

سعید خطیب زاده در این کنفرانس گفت: ۵ ماه پیش در این سالن برخی از شما و بسیاری از ما درباره عبور از افتراق و گسست به سوی همگرایی و وفاق صحبت کردیم. 

وی ادامه داد: تنها چند هفته پیش از حملات و تجاوزات اسرائیل و آمریکا به ایران در این باره صحبت کردیم ۵ ماه بعد از آن همچنان دنیا در آشوب است و شاهد روندهای نظامی‌گیری مطلق هستیم ما شاهد امنیتی‌ترین دوران  در پساجنگ جهانی دوم هستیم.  

خطیب‌زاده با اشاره به این کنفرانس گفت: امیدوارم این کنفرانس بین‌المللی به عنوان مبنایی برای نشست سالیانه مجمع گفت‌وگوی تهران باشد.

