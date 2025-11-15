بابایی با اشاره به رویکرد هوشمند، ساختارمند و میان‌نهادی این معاونت، محورهای فعالیت را در ۹ حوزه اساسی برشمرد، از جمله: شناسایی و پالایش پایگاه‌های اینترنتی قمار؛ اصلاح و بازنگری مقررات مرتبط؛ رهگیری شبکه‌ای مجرمان؛ بهره‌گیری از هوش مصنوعی در شناسایی کاربران؛ انسداد حساب‌های بانکی مرتبط؛ ارتقای آگاه‌سازی عمومی؛ استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاه‌ها؛ بازپروری و صیانت اجتماعی افراد درگیر و اجرای اقدامات منسجم بین‌نهادی با همکاری نهادهای ذی‌ربط.

وی اعلام کرد: در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سند جامع مقابله با قمار و شرط‌بندی اینترنتی تدوین و وظایف دقیق دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

بابایی از راه‌اندازی سامانه کشف و پایگاه جامع اطلاعات قمار آنلاین زیر نظر دادستانی کل کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با قابلیت هوشمند رصد تراکنش‌ها و ارتباطات مالی، رفتار شبکه‌ای مجرمین را شناسایی کرده و از تداوم فعالیت سازمان‌یافته آنان جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: مرتکبین حرفه‌ای قمار علاوه بر محرومیت از خدمات غیرحضوری و بانکی، پیامک‌های هشدار قانونی دریافت کردند که تأثیر قابل توجهی در بازدارندگی داشته است.

بابایی خاطرنشان کرد: برای گردانندگان قمارخانه‌های اینترنتی نیز ضمن شناسایی و انسداد حساب‌های بانکی، تشکیل پرونده قضایی انجام شده است و اقدامات تکمیلی با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا و نهادهای نظارتی در حال اجراست.